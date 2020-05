NBA igrača razljutio je korona party: Svi ste vi hrpa idiota...

Video i fotografije zabave u Missouriju na američki Dan sjećanja nisu oduševile tamošnje stožere za zaštitu od korona virusa koji sada pozivaju da svi partijaneri budu u samoizolaciji 14 dana nakon zabave. Teško da će to moći kontrolirati, a sve je to razljutilo i NBA igrača.

Košarkaš Miami Heata Meyers Leonard (28) na svom je Twitter profilu podijelio jedan video na kojemu hrpa ljudi uživa na razuzdanoj zabavi u bazenu unatoč tome što je pandemija korona virusa u Americi ubila nešto manje od 100.000 ljudi. SAD ima daleko najviše mrtvih i zaraženih na svijetu.

- Svi ste vi gomila idiota. Točka - napisao je na svom Twitter profilu.

Anddddd... you are all a bunch of IDIOTS. Period. https://t.co/TbyyekXOhm