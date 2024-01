NBA legenda oplela po Jokiću jer mu je uzeo broj: 'Učinili su to namjerno. Htjeli su me obrisati'

Nikoli Jokiću (28) namjerno su dali moj dres s brojem 15, smatra legendarni košarkaš i bivši igrač Denver Nuggetsa, Carmelo Anthony (39).

Nuggetsi su izabrali 'Mela' trećim izborom na draftu 2003. godine. Anthony, visok 201 centimetar, bio je dominantan u ligi od prvih NBA koraka. Zabijao je više koševa od LeBrona Jamesa u njihovim rookie sezonama, a Denver je iz godine u godinu vukao do doigravanja. Došli su i do finala zapada 2009. gdje su ih izbacili LA Lakersi predvođeni Kobe Bryantom.

Foto: Isaiah J. Downing

Ipak, Anthony je 2011. tražio razmjenu, nakon osam godina otišao je iz Denvera, gdje je došao kao klinac i zamijenio ga glamurom New Yorka. Bio je glavna violina slavnih Knicksa, ali ni tamo Anthony nije ispunio košarkaške snove i osvojio prsten.

Jokić je učinio više

S druge strane, Nuggetsi su krenuli u rekonstrukciju momčadi. A sve se promijenilo na draftu 2015. godine, tijekom reklame za tacose. Denver je sa 41. izborom uzeo Nikolu Jokića, a osam godine poslije Nuggetsi su, predvođeni srpskim košarkašem, osvojili prvu titulu u povijesti franšize.

Međutim, Carmelo vjeruje kako su Nuggetsi namjerno dali Jokiću broj 15 kako bi "izbrisao" ono što je Anthony ostvario u klubu. Iako nije baš vjerojatno da su očekivali kako će 41. igrač drafta biti najbolji igrač lige...

Foto: Isaiah J. Downing

- To je bio potez iz zatucanosti. Nisu mu mogli reći: 'Oh, imaš puno brojeva koje možeš odabrati'. Ne, rekli su mu: 'Evo ti 15'. Stavili su Jokića usred priče, on nije znao što se događa. Možda je htio taj broj kako bi mi odao počast, ali ono što ja vjerujem je kako su mu namjerno dali 15 kako bi izbrisali ono što sam ja ostvario, nije im to trebalo - rekao je Anthony na podcastu '7PM in Brooklyn'.

Anthony je deveti najbolji strijelac u povijesti NBA lige s 28 289 koševa u karijeri. Ali on nije zaštitno lice Denvera, već dečko iz Sombora, Nikola Jokić.

'Još uvijek im je stalo'

- Ako danas pomislite o broju 15 u Daenveru, današnja generacija će se sjetiti Jokera. I nije to ništa loše. Ali, radi se o različitim generacijama. A to mi pokazuje kako Nuggetsi nisu prešli preko mojeg odlaska. To je bilo 2010., prije 13 godina. Stalo im je do nečega što je bilo prije 13 godina - zaključio je.

'Melo' je u dresu Denvera imao 24,8 koševa, 6,3 skokova i 3,1 asistenciju. Bio je šesterostruki All-Star dok je bio u Denveru, ali nikad nije odveo Nuggetse do NBA finala ili osvojio MVP nagradu kao Jokić, koji ih ima dvije.

Foto: David Richard

Unatoč svemu, Anthony smatra kako zaslužuje da njegov broj bude umirovljen u Denveru.