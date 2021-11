Vodstvo NBA lige izreklo je kazne igraču Detroita Isaiahu Stewartu i LA Lakersa LeBronu Jamesu nakon incidenta na utakmici Pistonsa i Lakersa.

Do njihovog sukoba je došlo kada je James, namjerno ili slučajno, laktom udario Stewarta u lice. Kad je Stewart shvatio da krvari, izgubio je živce i krenuo na Jamesa. Igrači su ih uspjeli razdvojiti, no centar Pistonsa se ponovo pokušao probiti do Jamesa. Ipak, i drugi put su ga uspjeli zaustaviti.

Zvijezda Lakersa je kažnjena zabranom nastupa na jednoj utakmici, dok je Stewart suspendiran na dvije utakmice.

James je zaradio kaznu jer "neoprezno udario Stewarta u lice i izazvao tučnjavu", tako da neće igrati protiv New York Knicksa u Madison Square Gardenu.

Stewart, je pak kažnjen zbog "eskalacije napetosti na parketu i agresivne jurnjave Jamesa u nesportskom stilu". Stewartu su dodijeljene dvije tehničke pogreške, dok su Jamesu svirana dva namjerna prekršaja i obojca igrača su isključena na utakmicui koju su Lakersi dobili rezultatom 121-116.

Stewart će zbog suspenzije propustiti utakmice protiv Miami Heata i Milwaukee Bucksa.

The Athletic je objavio kako je James pokušao kontaktirati Stewarta telefonom nakon utakmice kako bi se ispričao što ga je udario i ponovio da to nije učinjeno namjerno.