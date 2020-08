Ina\u010de, sino\u0107nja odli\u010dna partija Jazzera Donovana Mitchella (33p, 5s, 4a) bila je dovoljna tek za \u010dastan poraz (108-116) od LeBronovih Lakersa jer Anthony 'Obrva' Davis je imao monstruoznu ve\u010der od 42 poena, 12 skokova i 4 asistencije.

Jokićev triple double, Warren se iživljavao nad Washingtonom

<p>Parketima u NBA balonu na Floridi sinoć nisu gazili Hrvati, ali bilo je itekako zanimljivo i moglo se guštati u najboljoj košarci na planeti, u vrhunskim individualnim partijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zakucavanje uz Zupčevu pomoć</strong></p><p>Bombon od utakmice sa dodatnim guštom produžetaka ponudili su Oklahoma i Denver, a trijumfirali su Nuggetsi - naravno, nošeni klasom velemajstora <strong>Nikole Jokića</strong> koji je složio još jedan 'triple double': 30 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Šutersku večer karijere imao je mlađani <strong>Michael Porter Jr.</strong> koji je Oklahomi utrpao 37 poena i to zasladio sa 12 skokova.</p><p>Otkad je NBA u Orlandu, fizički doslovno odvojena od ostatka svijeta, igrača u najboljoj formi imaju Indiana Pacersi. <strong>T.J. Warren</strong> je neki dan Sixerse slomio sa 53 poena, a sinoć se iživljavao na Wizardsima - 34 poena i 11 skokova. Konačnih 111-100 je 'priča varalica' jer Indiana je imala i duplo veću prednost.</p><p>Lagano ludilo je u Zapadnoj konferenciji gdje se za zadnje mjesto u play-offu 'tuče' pet klubova, a sve ih na odstojanju drži briljantni 'rookie' <strong>Ja Morant</strong> i njegovi Memphis Grizzlies.</p><p>Inače, sinoćnja odlična partija Jazzera <strong>Donovana Mitchella</strong> (33p, 5s, 4a) bila je dovoljna tek za častan poraz (108-116) od LeBronovih Lakersa jer <strong>Anthony 'Obrva' Davis</strong> je imao monstruoznu večer od 42 poena, 12 skokova i 4 asistencije.</p><p>A Lakersi su pobjedom nad Utahom osigurali broj 1 na Zapadu nakon - punih 10 godina. Tada su i uzeli naslov do kojeg ih je vodio <strong>Kobe Bryant</strong>.</p><p>Kako stvari (već duže vrijeme) stoje, jedino <strong>Kawhi Leonard, Paul George</strong> i Clippersi mogu pokvariti veliki obračun za titulu Milwaukeeja i Lakersa tj. pokušaj <strong>'Greek Freaka' Antetokounmpa</strong> da <strong>LeBronu</strong> uzme krunu i svrgne ga s prijestolja najboljeg košarkaša u poznatom svemiru.</p><h2>Rezultati</h2><p>Miami Heat - Toronto Raptors 103-107<br/> Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 113-121 (produžeci)<br/> Washington Wizards - Indiana Pacers 100-111<br/> New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 109-99<br/> Utah Jazz - Los Angeles Lakers 108-116<br/> Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 132-130 (<strong>Luka Šamanić</strong> nije ulazio u igru)</p>