Prekid NBA lige! LeBron: J... ovo

Želimo promjene, zavapila je najveća zvijezda NBA lige LeBron James nakon što Milwaukee nije htio igrati utakmicu play-offa, a pridružili su se i drugi klubovi. Sve je stalo u Orlandu

<p>Nakon što su kasno u srijedu košarkaši <strong>Milwaukee Bucksa</strong> odlučili bojkotirati petu utakmicu doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u balonu na Floridi, uslijedio je val otkazivanja.</p><p>Nisu tako odigrane ni utakmice Houstona i Oklahome kao ni LA Lakersa i Portlanda, a sve nakon što je policajac propucao tamnoputog <strong>Jacoba Blakea</strong> u Wisconsinu u nedjelju i teško ga ozlijedio.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Kobeju Bryantu</b></p><p>- Zaje*ite ovo, hoćemo promjene - oglasila se najveća zvijezda lige <strong>LeBron James</strong>.</p><p>- Nepoštivanje života. Ispaljivanje sedam metaka u leđa čovjeka s udaljenosti od pola metra pred njegovom djecom je upravo to. Nepoštivanje života zato što je u pitanju život Amerikanca čija koža nije bijele boje. I poštedite me "pravde" s društvenih mreža o tome kako Jacob Blake ima poduži policijski dosje.</p><p>- Ovo s*anje mora stati - poručio je budući rookie godine Ja Morant.</p><p>Osim košarkaša, u noći na četvrtak nisu igrale ni košarkašice u WNBA-u, ali ni bejzbolaši u MLB-u. Sve je stalo, a konačna odluka o prekidu ili nastavku sezone trebala bi biti poznata nakon novog sastanka košarkaša za 17 sati po hrvatskom vremenu.</p><p>Ideja o bojkotu zakotrljala se do kraja u utorak kada su igrači održali skup u balonu u Orlandu u kojem se nalaze. Izvršni odbor Udruženja NBA igrača (NBPA) inicirao je razgovore, a na sastanku su bili predsjednik Chris Paul i njegov zamjenik Andre Iguodala. </p><p>U Wisconsinu, u Kenoshi, gradu nedaleko Milwaukeeja, izbili su veliki prosvjedi nakon što je policija prije dva dana upucala nenaoružanog Afroamerikanca Jacoba Blakea (29) koji je u teškom stanju nakon pucnjave u nedjelju poslijepodne nakon što su ga, dok je hodao prema svom automobilu, pratila dvojica naoružanih policajaca. Liječnici su rekli da će nakon sedam metaka u leđa biti pravo čudo da opet prohoda...</p><p>Incident se dogodio tri mjeseca nakon smrti Georgea Floyda, kojeg je ubio policajac u Minneapolisu kada je pokret Black Lives Matter zavladao SAD-om i NBA ligom. Njegovo ubojstvo potaknulo je prosvjede protiv policijske brutalnosti i sustavnog rasizma diljem SAD-a. </p><p>Bivši američki predsjednik i demokratski predsjednički kandidat na izborima 3. studenog, Joe Biden, zatražio je u ponedjeljak da policajci odgovaraju za incident. </p><p>- Nacija se ponovno budi s tugom i bijesom jer je još jedan crni Amerikanac žrtva prekomjerne sile - priopćio je Biden.</p><p>- Ovi pucnjevi probijaju dušu naše nacije.</p><p>Brojni prosvjednici promarširali su u nedjelju navečer ulicama Kenoshe, gradu s oko 100.000 stanovnika udaljenom stotinjak kilometara sjeverno od Chicaga. Predsjednik Donald Trump najavio da će poslati policijska i vojna pojačanja protiv "pljačke" u Kenoshi nakon što su dvije osobe ubijene u prosvjedima.</p><p>- Više nećemo dopuštati pljačke, podmetnute požare, nasilje i anarhiju na američkim ulicama - tvitao je američki predsjednik.</p><p>- Poslat ću saveznu policiju i Nacionalnu gardu u Kenoshu radi uspostave ZAKONA i REDA - inzistirao je republikanski milijarder, kojem su to glavne teme u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore.</p><p>Whitney Cabal, jedna od vođa pokreta Black Lives Matter u Kenoshi, poznata na društvenim mrežama kao Billy Violet, osudila je postupanje policije. </p><p>- Ovaj grad se neće smiriti dok prosvjednici ne saznaju da je taj policajac otpušten. Nije bilo razloga da se sedam hitaca ispali u leđa muškarca dok mu je u automobilu sjedilo troje djece - rekla je Cabal.</p>