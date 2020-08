'Ne idemo ondje bez veze, ovo je povijesna prilika za naš klub'

<p>Mladi <strong>Dinamovi </strong>nogometaši će drugu uzastopnu sezonu nastupiti u četvrtfinalu juniorske Lige prvaka, a suparnik na završnom turniru u Nyonu u utorak, 18. kolovoza, bit će im lisabonska <strong>Benfica</strong>. U završnici u Nyonu vodit će ih Goce Sedloski, bivši stoper "modrih", koji je odnedavno trener druge Dinamove momčadi (Dinamo II).</p><p> - Dobro poznajemo Benficu, gledali smo ih i analizirali. Jedna su od najboljih momčadi u Europi, ali time ne tražim alibi. Benfica je bila prva u skupini s pet pobjeda u šest utakmica. U gostima su pobijedili Zenit sa 7-1 i Leipzig s 3-0, a u osmini finala Liverpool sa 4-1. No, mi ćemo se postaviti kao Dinamo, dakle s čvrstim gardom. Znamo kakva je Benficina škola, ali znamo i kakva je Dinamova - izjavio je, kako prenosi internetski portal Dinama, <strong>Goce Sedloski. </strong>On je na trenerskoj klupi juniorske ekipe Dinama naslijedio <strong>Igora Jovićevića,</strong> koji je mladu maksimirsku družinu u europskim dvobojima sjajno vodio ove i prošle sezone.</p><p> U grupnoj fazi juniorske Lige prvaka mladi Dinamovci su ostvarili tri pobjede, dva remija i jedan poraz, završivši drugi u skupini, iza Atalante, a ispred <strong>Manchester Cityja i Šahtara</strong>. Kasnije su u nokaut fazi svladali Dinamo Kijev i Bayern, i to oba suparnika u gostima boljim izvođenjem jedanaesteraca.</p><p>- Pogledao sam sve utakmice i stvarno su igrali dosta dobro. Čestitam mojem prethodniku Igoru Jovićeviću, koji je to jako dobro složio i vodio. Za taj su uspjeh zaslužni i on kao trener, i dečki na terenu. Šteta je jedino što protiv Benfice ne igramo na svom terenu pred svojom publikom, ali što možemo. Ne idemo ondje tek toliko da odigramo utakmicu, ovo je povijesna prilika i za klub, i za nas - napomenuo je Sedloski.</p><p> Prošle sezone Dinamovi juniori su u četvrtfinalu Lige prvaka u Londonu vodili 2-0, ali je Chelsea u zadnjih 14 minuta izjednačio i potom slavio boljim izvođenjem jedanaesteraca.</p><p><br/> Četvrtfinale (Nyon): <br/> Midtjylland - Ajax (18. kolovoza)<br/> Dinamo - Benfica (18. kolovoza)<br/> Salzburg - Lyon (19. kolovoza)<br/> Inter/Rennes - Juventus/Real Madrid (19. kolovoza)</p><p><br/> Polufinale, 22. kolovoza (Nyon): <br/> Midtjylland/Ajax - Dinamo/Benfica <br/> Salzburg/Lyon - Inter/Rennes - Juventus/Real Madrid</p><p>Finale, 25. kolovoza (Nyon) </p>