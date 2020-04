Ne može se trenirati? Majstor u dvorištu skače s - motkom

Nogometašima, tenisačima, rukometašima, odbojkašima... Vaterpolistima pogotovo. Nikome nije lako u ovo doba karantene i zatvorenih klubova improvizirati u vlastitom stanu ili dvorištu i održavati formu u svom sportu.

A atletičarima? Motkašima k tome. Nikakav problem. Barem ako pitate Renauda Lavillenieja (33).

Jedan od najboljih motkaša svih vremena bez ikakvog problema u svom je dvorištu "instalirao" sve potrebne naprave, organizirao vlastito "otvoreno prvenstvo" i nošen pljeskom publike krenuo u akciju. Ako mu je vjerovati, uspio je preskočiti 5,61 metar.

To je više od pola metra kraće od njegovog osobnog rekorda te ujednog i svjetskog (6,16) koji je držao do ove godine i pojave Šveđanina Armanda Duplantisa, no mora se u obzir uzeti i kraći zalet. Naravno, i činjenica da forma nije kao što bi bila u normalnim okolnostima.

Lavillenie je olimpijski prvak iz Londona, trostruki uzastopni europski, četverostruki europski u dvorani, no nikad nije uspio postati svjetski prvak izvan dvorane u kojoj je zlato oko vrata stavljao u tri navrata.