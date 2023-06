'Ne sjećam se...': Svjedočenja Modrića i Lovrena zbog kojih su podigli optužnicu za lažni iskaz

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je u četvrtak pred Općinskim sudom u Osijeku optužnice protiv dvojice hrvatskih državljana (1989. i 1985.) zbog počinjenih kaznenih djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. st. 1 Kaznenog zakona, izvijestilo je Državno odvjetništvo na službenim stranicama.

Radi se o umirovljenom i aktualnom hrvatskom nogometnom reprezentativcu Dejanu Lovrenu odnosno Luki Modriću. Zbog toga im prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Što je svjedočio Modrić?

Luka Modrić (37), zvijezda Real Madrida i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, pojavio se 13. lipnja 2017. pred osječkim Županijskim sudom u procesu protiv Zdravka Mamića i njegovih najbližih suradnika. Čitavo svjedočenje moglo bi se svesti na samo tri riječi: "Ne sjećam se".

Dok je svjedočio u prostorijama Uskoka, svega se mogao sjetiti. Znao je i kada je potpisan aneks ugovora kojim polovicu novca od transfera u Tottenham ide Modriću.

- U to vrijeme, nakon što je ostvaren moj transfer u Tottenham i nakon što sam ja već igrao za Tottenham, koliko se sjećam, sačinjen je aneks ugovora o profesionalnom igranju između mene i NK Dinama temeljem kojega meni pripada 50 posto transfera. Zdravko Mamić tada mi je objasnio da je nužno da potpišem taj aneks kako bih mogao dobiti dio novca od ostvarenog transfera u Tottenham - govorio je Modrić Uskoku.

- Prvi aneks kojim mi pripada pravo na dio od transfernog obeštećenja potpisao sam kada i prvi ugovor s Dinamom - govorio je Modrić u svjedočenju u Osijeku.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Modrić je tad rekao i da je o potpisivanju ugovora razgovarao sa Zdravkom Mamićem i da bi ugovor dobio svaki puta kada ga je potpisao.

- Kazao sam da se ne mogu sjetiti kad je to napravljeno. Razgovarali smo nakon transfera jedino o našoj rastavi, da on nema nikakvih potraživanja prema meni, da razriješim taj građansko-pravni odnos između mene i Mamića - rekao je na to Modrić.

- Aneks je, rekli ste, ponovno potpisan 2008., je li Vam poznato što je bilo s originalnim, prvim aneksom ugovora iz 2004. - pitao je dalje Petković.

- Ne mogu se sjetiti što je s njim bilo - rekao je.

Tužitelj je predočio Modriću njegov stari iskaz iz istrage, u kojem stoji:

"U više navrata ja sam razgovarao sa Zdravkom Mamićem vezano uz moj transfer iz Dinama u neki europski klub, meni je Zdravko Mamić u nekoliko navrata tijekom tih razgovora obećao da ću dobiti određeni iznos od transfera, time da nikad nije spominjao o kojem se točno iznosu radi. Iako je Zdravko Mamić meni obećao dio novca, to nikada mi nismo stavili u pisanu formu, već je sve bilo temeljem usmenog dogovora između mene i Zdravka Mamića".

Modrić je tad u Osijeku pokušao objasniti tu izjavu.

- Vezano za tu formu dogovora, ja sam pri tome mislio na naš građanski ugovor koji sam imao zaključen s Mamićem, a koji je regulirao pitanje te raspodjele. Nisam mislio na aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja između mene i Dinama jer sam ja taj transfer ugovora imao. U to vrijeme, kad sam o tome razgovarao s Mamićem, nije postojao pismeni ugovor o tom pitanju između mene i Mamića - kazao je Modrić.

Nogometaš se te 2017. nije mogao sjetiti ni je li Mamić obnašao neku funkciju u Dinamu kada je potpisan građanski ugovor između njih dvojice, a u jednom trenutku se ispostavilo da kapetan reprezentacije ne zna ni kad je prvi put zaigrao za istu tu ekipu.

- 2008... Ne, pardon, prije... Negdje prije Svjetskog prvenstva u Njemačkoj... Protiv Argentine, tako je. Prije 11 godina - govorio je Modrić.

Što je svjedočio Lovren?

U rujnu iste godine, 1. rujna 2017. na osječki Županijski sud stigao je i Dejan Lovren. Mamić je nekoliko minuta prije 10 sati došao na sud šepajući na štakama, a ni sat nakon su ga s njega izbacili.

Dejan Lovren je promijenio iskaz koji je prije dao USKOK-u. Zdravko Mamić burno je reagirao na cijelu situaciju. Nakon što su ga udaljili sa suđenja nastavljeno je ispitivanje Dejana Lovrena vezano za anekse ugovora.

Lovren je govorio da je aneks potpisala njegova majka, no sudu je sporno to kako je to mogla učiniti ako je dobila punomoć tek 11 dana nakon potpisivanja. Tri sata trajalo je ispitivanje.

Tužitelj Tonči Petković predložio je da se Lovrenu predoči dio njegova iskaza koji se odnosi na potpisivanje spornog aneksa s obzirom na to da je Lovren odstupio od svog iskaza koji je dao pred USKOK-om.

Iz iskaza danog u USKOK-u: "Pravo na polovicu transfera stekao sam temeljem aneksa kojeg sam potpisao 2-3 mjeseca prije nego što sam iz Dinama otišao u Lyon. S njima sam ugovor potpisao u siječnju 2010., pa sam onda ovaj aneks potpisao u rujnu ili listopadu 2009. Tada me je Mario Mamić obavijestio kako su za mene zainteresirani Lyon i Tottenham, pa sam tražio povećanja plaće, koja je tada bila 6.000 eura. Smatrao sam da imam pravo na 250.000 eura godišnje, ali Mamić je to odbio. S obzirom da sam znao da neki igrači imaju dogovor o podjeli transfera, to sam tražio i za sebe, na što je Mamić pristao. Taj aneks mi je na potpis dala tajnica Vlatka Peras i u njenom uredu sam ga potpisao. Ponavljam da sam ga potpisao u rujnu ili listopadu 2009., tri mjeseca prije prelaska u Lyon."

Lovren je potom objasnio iskaz dan USKOK-u.

- Sjećam se da sam to rekao, ali radilo se o tome da sam potpisao isti aneks ugovora kakav je bio 2007. Nakon spoznaje da su neki klubovi zainteresirani za mene, s majkom sam otišao do Zdravka i tražio 250.000 eura godišnje, što je on odbio kazavši da ionako imamo dogovor o podjeli transfera. Pristao sam na povećanje plaće na 10.000 eura i to je taj aneks ugovora kojeg sam potpisao u rujnu ili listopadu 2009. - govorio je Lovren.

- Pa to je taj ugovor - viknuo je sucu koji je Lovrenu pokazao sporni aneks ugovora o transfernom obeštećenju. Lovren je bio zbunjen pa je Mamić opet viknuo: "Pa to je ugovor iz 2007.!"

Odmah se ustao i krenuo vani izrekavši nerazumljivu psovku. Doviknuo je sucu: "Jeste li sad sretni!? Toliko manipulirate svjedokom! Hoćete krvi moje, džigerice moje!? Sramite se svi koliko vas ima!"

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na pitanje tužitelja o tome tko je potpisao aneks ugovora Lovren je odgovorio da je to, koliko on vidi, Silva Lovren.

- Majka je imala punomoć na skoro sve račune i brinula se o tome da ostanem normalan. Ne sjećam se da mi je išta o tome pričala.

Zatim su mu predočili spomenutu punomoć te ga je tužitelj pitao je li temeljem te punomoći potpisan aneks iz siječnja 2010.

- Ako sam joj dao punomoć, očito ga je potpisala - kazao je Lovren.

- Kako onda aneks nosi datum 4. siječnja 2010., a punomoć je ovjerena 15. siječnja 2010., dakle 11 dana poslije? - upitao je tužitelj.

- Ne mogu objasniti zašto su ti datumi takvi i ne znam da li se ta punomoć odnosi i na potpisivanje ovog aneksa - odgovorio je nogometaš.

Potpisali ste nekoliko aneksa ugovora o povećanju plaće koji se odnose na ugovor o profesionalnom igranju. Taj je potpisan 19.1.2007. A potpisali ste aneks ugovora o podjeli transfernog novca koji se odnosi na ugovor o profesionalnom igranju potpisan 1.1.2007.

- Jeste li primijetili da se datumi razlikuju? - upitali su Lovrena.

Odvjetnici Zdravka Mamića su podigli glas prosvjedujući zbog pitanja. Sudac ih je upozorio da nemaju riječ i da će ih novčano kazniti.

- Nisam uočio razliku u datumima - odgovorio je Lovren.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Mario Mamić je vodio cijelu moju karijeru. Rekao mi je da me Lyon želi. U jednom trenutku me je nazvao Zdravko Mamić i rekao da je transfer gotov i da idem u Lyon. Otišao sam u Francusku sa Mariom Mamićem, Vrbanovićem, Miroslavom Blaževićem mlađim. Mario Mamić riješio je moj ugovor o primanju plaće. Nisam bio obaviješten od strane NK Dinamo koliko bi iznosilo moje obeštećenje. Saznao sam to iz medija - govorio je Lovren i nastavio:

- Nakon odlaska u Francusku godinu i pol dana sam čekao taj novac. Zvao sam Mamića i tražio novac, pisao sam im dopise. Mamić mi je rekao da postoji problem i da novac nije došao iz Lyona. Novac mi je isplaćen jednokratno tek nakon godinu i pol dana. Isplaćeno mi je 25,5 milijuna kuna, plus što je Dinamo platio porez od 5,5 milijuna. Dobio sam ukupno 4,2 milijuna eura. Ne znam koliko je dobio Dinamo i kada je njima isplaćen njihov novac. Rečeno mi je i da mi se novac ne isplaćuje jer Dinamo ima problema sa financijskom stabilnošću.

- Početkom ožujka 2011. isplaćen mi je novac od transfera. Tajnica NK Dinama me je nazvala i rekla da ce novac biti isplaćen. Bio sam u Hrvatskoj, otišao sam u banku otvoriti račun - opisao je Lovren o načinu isplate novca od transfera u Lyon.

- U istrazi ste rekli da ste bili u Francuskoj u trenutku isplate i da ste, nakon što vas je nazvala tajnica, nazvali mamu da provjerite da li je novac sjeo - podsjetili su ga iz USKOK-a.

- Što je od ovoga sada točno - upitao je sudac Lovrena.

- Mislim da je točan iskaz u istrazi. Pomiješao sam to sa otvaranjem računa u banci kada sam kupovao stan.

- Na račun koji sam otvorio u Erste banci upravo za uplatu iz NK Dinama uplaćeno mi je skoro 26 milijuna kuna. Taj isti dan novac sam prebacio na račun Zorana Mamića jer me je on ranije još tražio da mu posudim novac, dok ga još nisam dobio. On mi je prijatelj i pristao sam mu posuditi novac. Rekao mi je da mu treba za nova poslovna ulaganja. Novac sam mu prebacio isti dan. Bili smo taj dan zajedno. Potpisali smo i ugovor o pozajmici.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- U istrazi ste izjavili da ste ugovor o pozajmici sastavili 2-3 mjeseca kasnije - kazali su iz USKOK-a.

- Ne znam. Mislim da smo odmah. Moram reći da sam na dan istrage u Uskoku bio smušen. Kćerka mi je bila na operacijskom stolu i izvukli su me iz bolnice. Došao sam privatnim letom u Hrvatsku. Šest sati su me ispitivali, ružno su se ponašali prema meni. Ne znam što sam sve odgovarao. Mozak mi je stao. Kasnije sam razgovarao sa mamom, sve se sleglo i sada znam ono što znam. Sa Zoranom sam dogovorio da ce mi taj novac vratiti do 2017. - rekao je Lovren.

- Tijekom 2012. i 2013. vratio mi je u gotovini 500.000 eura, potom 150.000, pa 200.000. Ostatak mi nije mogao vratiti jer se našao u problemima u braku. Na sebe je dug preuzeo Mario Mamić koji je rekao da ce vratiti 3 milijuna eura. Mislim da sam tada sa Mariom sklopio ugovor o preuzimanju duga. Onda je i on bio blokiran pa je opet Zoran dao 300.000 dolara i to je bilo prije nekoliko mjeseci. Oni mi još duguju oko 400.000 eura. Nismo sklapali nikakve priznanice o povratu novca.

Za novac koji sam dobio od njih sam kupovao nekretnine, nešto na Pagu, pa stan i zemljište i aute meni i mami - ispričao je nogometaš.

Tužitelj Tonči Petković pročitao je potom SMS poruku koju je Dejan Lovren uputio Nikkyju Arthuru Vuksanu 27. listopada 2015.

"Ne da mi se. Trebat ćete i vi mene... Očito i vama svima fali komunikacije pa ste svi iznenađeni kao da nitko ne zna ništa o mojoj ozljedi. Ti i Mario ste najbolje bili upućeni u moju ozljedu. (...) Ne mora se mene je... na taj način i pravit idiotom, ali ja kad poludim znaš i sam da neće biti dobro. Pogotovo kad vidim kako me u klubu je..., ti još mene je... što plačem. E pa imam pravo da plačem jer očito ljudi koji bi trebali biti uz mene nisu kad ih trebam. A kada vam svima dođe situacija do grla u vezi sranja sa Zdravkom i onih prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas. Zato, kažem, nema veze...", sadržaj je poruke.

- Bio sam razočaran u tom trenutku, on i Mario su me ismijavali što se tiče moje ozljede, baš sam bio nesretan. Ja kako sam bio spreman pomoći bez razmišljanja Zoranu Mamiću, tako sam bio spreman pomoći Zdravku Mamiću u vezi jamčevine – pojasnio je nogometaš tada u osječkoj sudnici.