Ne smetaju im blato i kiša! U Sv. Nedelji održane Spartan utrke

Spartan Trifecta Weekend, održan 28. i 29. ožujka u Svetoj Nedelji, još je jednom potvrdio svoj status jednog od najvažnijih OCR (skraćeno za utrke s preprekama) događaja u regiji. Više od 2.500 sudionika iz preko 30 zemalja okupilo se svega 30 minuta od Zagreba kako bi testirali vlastitu izdržljivost i mentalnu snagu.

Dok bi se većina događanja na otvorenom u ovakvim vremenskim okolnostima možda dovela u pitanje, Spartanci za to nisu htjeli ni čuti. Kiša, blato i hladnoća nisu bile prepreke, bile su dio iskustva.

Neumoljivim spartancima nije smetalo blato, kiša i zima. Naprotiv, upravo su ti uvjeti dodatno oblikovali iskustvo po koje su došli. Dok su za natjecatelje takvi uvjeti predstavljali dodatni izazov i uzbuđenje, za organizacijski tim značili su ogroman logistički napor. Nepovoljni vremenski uvjeti dodatno su otežali pripremu priprema događaja pa je tim morao praktički dva puta postavljati svih 30 prepreka duž trase duge 21 kilometar kako bi se utrka mogla održati sigurno.

To potvrđuje i sudionik Beast utrke Luka Horvat, kojemu je ovo bio četvrti Spartan Race u Svetoj Nedelji.

- Svake godine je utrka sve teža i teža, to je ono što volimo. Ova je utrka bila baš dobra, ova kiša i nevrijeme su taman dodali začina utrci tako da smo se lijepo zabavili.

Tijekom dva dana natjecatelji su prolazili kroz Sprint, Super i Beast utrke, a najizdržljiviji su osvojili prestižnu Spartan Trifectu. Poseban značaj ovogodišnjem izdanju dao je i Night Sprint, u sklopu kojeg je održano Službeno OCR Nacionalno prvenstvo Hrvatske.

Velik odaziv zabilježen je i među najmlađima, više od 300 djece sudjelovalo je u Kids Race utrkama. Tijekom događaja, roditelji su tražili dodatne prijave za dječju utrku, a ni vremenska prognoza ni zahtjevni uvjeti nisu zaustavili najmlađe da s osmijehom i entuzijazmom uživaju u Kids Race utrkama u Svetoj Nedelji.

Uz sportski izazov, sudionike su dočekali i dodatni sadržaji koji su zaokružili cjelokupno iskustvo događaja. Novitet u ponudi bila je Ignite Recovery zona, u kojoj su sudionici mogli iskoristiti 45-minutne sesije oporavka uz saunu, ledene kupke, kompresijsku terapiju, masaže i zonu za istezanje.

O važnosti ovakvih događanja za lokalnu zajednicu istaknuo je i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec.

- S obzirom da smo mi kopneni kraj, događanja poput ovih privlače jako veliki broj stranaca pa čak i tuzemnih turista, tako da nam to definitivno znači. Svi su smještajni kapaciteti popunjeni, pogotovo lokalni, pa čak i od susjednih gradova i općina, tako da je to jedan izuzetno dobar dodatak - rekao je.

