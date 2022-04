Ne smijemo dijeliti utakmice na Dinamo i na sve ostale, svaka jednako vrijedi, po tri boda...

Koga nema bez njega se može i mora, pa će tako i Valdas Dambrauskas morati u Koprivnici sastaviti momčad bez Marka Livaje i Nikole Kalinića. Koliko mu njih dvojica znače ne treba posebno ni naglašavati, ali borba za svaku pobjedu je od krucijalne važnosti i Litavac će morati pronaći dobitnu formulu kako bi Hajduk sutra u Koprivnici bio na visini zadatka i izborio pobjedu koja ga ostavlja u utrci za naslov prvaka. Pitanje svih pitanja je koliko je u igračima ostalo energije nakon velike bitke u srijedu, iz koje su mnogi izašli s većim ili manjim ozljedama.

- Nakon velikih pobjeda poput one u srijedu uvijek se pojavi problem energije. Naravno da vjerujem da moja momčad ima dovoljno energije, da ne vjerujem, ne bih ni putovao u Koprivnicu. Imamo dosta problema, ali ja vjerujem da mi to možemo izvući. Moji igrači su bili heroji, za pobjedu treba dosta žrtve i karaktera, ali to se i dogodilo. Sutrašnja je utakmica jednako vrijedna, jer svaka nova tri boda su zlata vrijedna, ali situacija se nije promijenila. Poraz ili remi, nama je isto, i tko god sutra nastupi mora igrati na pobjedu kako bi nastavili sanjati. I ja i igrači to znamo. Pritisak je na nama, ali u ovih 90 minuta samo je jedan cilj, a to je pobjeda. Sve što smo napravili protiv Dinama bilo je nevjerojatno. Mnogi pišu o taktici i formaciji u kojoj smo nastupili, ali to uopće nije važno, u ovakvoj utakmici je jedino važno ono što igrači imaju u srcima, u mislima, i u mišićima, i nemam dovoljno riječi da ih nahvalim za ono što su napravili.

U derbiju vas je nosila energija s tribina, sutra će i u Koprivnici biti isto, osjećate li da možete bolje koristiti tu energiju s tribina?

- Vjerujem da se ovo što mi radimo i gradimo ne događa u jednom danu. Naviknuti se na snagu navijača traži vrijeme. Neki suparnici igraju redovito u Europi, mi smo ove sezone odigrali nekoliko utakmica s Dinamom, Rijekom i Osijekom pred punim tribinama, i osjećamo snagu naših navijača s tribina. Pitanje je vremena kad ćemo ih početi koristiti kao pravu snagu. Na gostovanjima se i oni žrtvuju, putuju u nedjelju kasno navečer, a hoće li ujutro ići na posao ili ne zavisi i o našem rezultatu. Taj njihov entuzijazam za nas je poznat, ne može se odvojiti nas od navijača, mi smo jedno tijelo. I sutra ćemo u Koprivnici biti jedno tijelo, oni na tribini, mi na terenu, pobjeđujemo skupa, plačemo skupa, skupa se i veselimo...

Znamo da neće biti Livaje i Kalinića, tko još neće putovati u Koprivnicu?

- Situacija nije idealna, osim njih dvojice nema ni Atanasova i Grgića koji ne treniraju s momčadi, a što se tie ostalih koji su ozlijeđeni, ima još mogućnosti da pomognu, pa makar i s klupe. Situacije se mijenja iz sata u sat, za neke ću imati informaciju uskoro, za neke sutra... Bit će promjena, ali kao što sam rekao već sto puta, nema isprika, čak i ako u igru budu morali svih 11 igrača s klupe, mi moramo ići na pobjedu.

Imate li u glavi momčad koje će istrčati sutra?

- Imam je u glavi, ali kao što sam rekao, neke stvari se mogu promijeniti. Nadam se da razumijete da neću otkrivati postavu, ali imam plan i radimo naporno da istrčimo kako treba i da provedemo taj plan na terenu. Važno je da ne dijelimo utakmice na Dinamo i na ostale, jer svaka nosi tri boda. Sutra ih možemo osvojiti i jedino o tome govorimo i želimo da igrači samo to imaju u svojim mislima.

Hoće li Sahiti i Biuk krenuti od prve minute?

- Kalinić i Livaja neće igrati, znači da najmanje dvojica novih igrača ulaze u kombinacije. Tko su oni, to ćete vidjeti sutra, ali nije toliki problem predvidjeti koji su to igrači.

Slaven Belupo nema imperativ pobjede, što reći o njima?

- Vjerujem da su oni jedna od stabilnijih momčadi u ligi. Ne mijenjaju stil, svaku utakmicu igraju slično, imali su dosta dobrih razdoblja u sezoni, mali su i neka koja nisu bila dobra, ali mislim da su oni momčad koja je dobro organizirana, koja igra u dubokom bloku. Znamo njihove prednosti i nedostatke, ali neće to promijeniti ništa. Mi moramo imati visoki nivo kao u srijedu, i ako to tako i bude, bit će pozitivan rezultat.

Rijeka i Osijek igraju večeras, sutra Gorica i Dinamo, što očekujete od tih utakmica?

- Ne mogu kontrolirati niti imati utjecaja na te utakmice. Gledat ću ih vjerojatno, ali imam neke individualne razgovore s igračima, moram ih pripremiti za sutra. A Rijeka, Osijek, Gorica i Dinamo, neka o tome misle njihovi treneri.

Ako vam dosude kazneni udarac hoće li ga izvesti Krovinović?

- Vjerojatno... Prije svake utakmice nominiramo dva ili tri opcije tko će izvoditi kaznene udarce. Ako prva opcija nije na terenu, onda druge, treća... Ne znam ni koliko ćemo penala dobiti sutra, možda tri ili četiri, moram dobro promisliti, ha, ha, ha...

Jan Mlakar je u prošlim utakmicama jako dobro igrao i pokrivao teren, je li zaslužio da zaigra na svojoj prirodnoj poziciji?

- Vidjet ćete sutra. Nemam dovoljno riječi da Janu pokažem koliko ga cijenim, on je jako dobar, nikad nije nervozan, nikad ga ne hvata panika, nikad nije arogantan... za trenera je idealno kad imaš takvog igrača. A što se tiče stila i njegove pozicije, imali smo nekoliko dobrih utakmica s njim u raznim ulogama. Ali kad promašite prilike i ne pobijedite, svi kritiziraju stil, igrače i trenera... Vjerujem da smo i u pobjedama i kad nisu bile pobjede odigrali utakmice dobro. Sve je to dio procesa. Možemo pričati o taktici i odlukama trenera i igrača, ali to nije bilo važno, važna je žrtva igrača za pobjedu i njegovo razumijevanje koliko ta utakmica znači za grad, ljude, navijače... Oni su osjećali odgovornost, zali su da smo u kutu i ako ne pobijedimo da će to prekinuti naše snove. Taktika je sporedna, kad igrači daju onakav doprinos kao u srijedu, treneru je lako... I Jan i osti igrači pokazali su da je klub veći od njih i da su spremni igrati na bilo kojoj poziciji. Da vam ne pričam sad što mi je Simić rekao prije utakmice, ako budete u prilici pitajte ga... Svi su spremni žrtvovati se za momčad, ako treba stat će i na gol i napraviti sve za pobjedu.

Najčitaniji članci