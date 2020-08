'Ne zacjeljuje rana, druže moj... Još mi ju VAR svaki put otvori!'

Igrao sam u Hrvatskoj, BiH i Izraelu (zaratilo i tamo pa rek'o: bježi Haso, dosta je bio jedan rat u životu!), svega je bilo, ali ni takav zanos, ni takvu krađu nikad nigdje nisam doživio kao te '99-e u mojoj Rijeci

<p>Najpoznatiji nepriznati gol u povijesti HNL-a... Kantrida, 26. svibnja 1999. <strong>Admir Hasančić</strong> na centaršut <strong>Barnabasa Sztipanovicsa</strong> zabija za 2-1 protiv Osijeka, <strong>Zoran Krečak</strong> diže zastavicu i Rijeka ostaje bez prvog naslova u povijesti.</p><p>Dvadeset tisuća ljudi u suzama i tišini je odlazilo svojim kućama. Na stadionu su plakali igrači, treneri, oružari, maseri, tajnice, blagajnice... Nepravda "objašnjena" neshvatljivim riječima ondašnjeg predsjednika HNS-a <strong>Vlatka Markovića</strong> ('Prvak je Croatia, naš najkatoličkiji klub').</p><p>Cijela je Hrvatska navijala za Rijeku, stotine tisuća Primoraca i Istrijana su plakali, a u Maksimiru je 20-ak igrača 'slavilo' naslov pred praznim tribinama.</p><p><strong>Admir 'Haso' Hasančić</strong> dao je taj gol za kojeg je kasnije dokazano da je trebao biti priznat. Prošlo je više od dva desetljeća. Rana je zacijelila?</p><p>- Ma kakvi 'zacijelila', ba, pa što ti je?! Neće nikad. Ja sam u Hrvatskoj i BiH igrao u četiri kluba. Čelik, Rijeka, Zagreb i Sarajevo. I sa svakim sam osvojio naslov samo su mi taj u Rijeci ukrali. A to je moj grad. U Rijeci su mi se rodili sinovi, u Rijeci sam proveo šest najljepših godina života i karijere. Iz rata sam u Rijeku došao, karijeru napravio, prvu lovu zaradio. A ukrali mi taj gol i naslov. Ne zacjeljuje to, druže moj! - priča nam Hasančić.</p><p>Danas je trener u Akademiji Sarajeva. Vijetnamski vlasnik investira, složio je lijepu priču.</p><p>- Vodim U-17 momčad. Djeca iz cijele BiH su kod nas. I to većinom reprezentativci. Puno igrača ide u prvu momčad, već sam 7 godina tu. Djeca su nadarena, a Akademija zatvorenog tipa bez utjecaja preambicioznih i nerealnih roditelja. Npr.mali <strong>Nihad Mujakić</strong> koji je otišao u Hajduk je naše dijete. Sarajevo je osvojilo pet trofeja u zadnjih pet godina (3 titule i 2 Kupa). Radimo dobro. I puno je donio novi vlasnika, ali... Bili smo u Vijetnamu na turneji. Da tamo vidiš Akademiju. To je čudo!</p><p>Koliko se puta sjetite '99-e?</p><p>- Taman mi je ta tuga nekako prestala ama baš svaki dan dolaziti u misli i onda su: uveli VAR. Kako se neću sjetit' '99-e?! Pa već sam sinovima dosadan s tim. Koju god utakmicu gledamo kad intervenira VAR ja ponavljam, 'Evo djeco, da je onda bilo VAR-a tata bi bio prvak u vašem rodnom gradu pa bi i taj naslov osvojio'. Godinama sam bio najbolji strijelac u povijesti kluba, kad prilazim Rijeci s Grobnika srce mi zakuca kao kad dolazim u moj rodni Maglaj, disao sam za te ljude i taj kraj, oni su mene prihvatili kao svog rođenog i taj gol je trebao biti baš ono: Zlatni gol, za sva vremena. A ispala je krađa i rana koja nikad neće zacijeliti - priča nam Haso,</p><p>- Nazabijao sam se golova u dresu s Rijekinim grbom, dugo vremena bio sam najbolji klupski strijelac... Nikad crvenog kartona, nikad incidenta i što ti obilježi karijeru? Ne da si zabio gol kojim je klub osvojio prvi naslov u svojoj povijesti nego da je taj gol nepriznat pa za sva vremena ostaje priča o pomoćnom sucu, a ne nogometašu!</p><p>Bili ste na proslavi naslova 2017.</p><p>- Bio, dao jedan TV intervju na Kantridi pa zaplakao. Ja sam poslije bio u Čeliku, Zagrebu, izraelskom Hapoel Petah Tikva (zaratilo i tamo pa rek'o: bježi Haso, dosta je bio jedan rat u životu!) i Sarajevu. I svega je bilo, ali takav zanos cijelog grada i onda takvu krađu nikad nigdje nisam doživio kao te '99-e.</p><p>Paralela hrvatske i BiH lige?</p><p>- A ipak ste vi kvaliteta više. Vidi se po klubovima u Europi, vidi se po reprezentaciji. I infrastruktura je bolja. Rijeka je već osam godina vrh, Dinamo je najbolji ne samo u Hrvatskoj, Osijek radi pravu stvar, Lokomotiva igra nogomet koji oduševljava, Hajduk je poznato ime, Gorica iskoči pa napravi odličnu sezonu... A tu su Sarajevo, Željo i Zrinjski i to je to.</p><p>Navrati se u Rijeku, često.</p><p>- Pa normalno. Čak sam stigao i zaigrati na travnjaku Rujevice, za veterane na onoj humanitarnoj utakmici s milanskim Interom. Sad je ova korona napravila nered, a moram se i prilagoditi obvezama djece. Jer... U Rijeku nikad sam. Kad se ide u Rijeku onda ide cijela obitelj koja je u Rijeci stvorena i iz Rijeke u svijet krenula! Obavezno se nađem s <strong>Maurom Tomišićem</strong>, nekad svi i prespavamo kod njega. Čujem se sa <strong>Sašom Paskom</strong>, <strong>Damirom Milinovićem</strong>, s mnogima. I znaš što se mislim: nikad se ne zna, možda ja opet budem Rijekin! Ne zanima me prva momčad nego rad s djecom, a nikad ne znaš što život nosi. Onaj kamp na Rujevici je divota. Evo sad petorica iz Akademijie igraju u prvoj momčadi, osvojili su Kup sa svojom djecom! Drago mi je što gospodin <strong>Mišković</strong> i moja Rijeka rade tako sjajnu priču. Samo nek' bude zdravlja, vidimo se mi u Rijeci opet - rekao je vječno nasmijani Haso pa otišao raditi ono što najviše voli, učiti djecu nogometu.</p><p>A mi vas, za kraj ove priče o jednom od kraljeva HNL-a, podsjećamo što nam je Admir Hasančić u diktafon izdiktirao 2009., točno na desetu godišnjicu najveće krađe HNL povijesti:</p><p>- Bio sam prvak Hrvatske sa Zagrebom, ali neosvojeni naslov s Rijekom 1999. ostat će neprežaljen, rana koja nikad neće do kraja zacijeliti. Kakav je to nezapamćeni zanos bio, cijelog Kvarnera. Ljudi su živjeli sa nama i za naše pobjede, a za nas je navijala i skoro cijela Hrvatska. Krečak je mahao zaleđe ne kad je Sztipanovics centrirao nego kad je krenuo zamahnuti nogom da centrira. Trener <strong>Gračan</strong> nam je prije utakmice rekao: 'Vi ste za mene heroji. Bez obzira kako ovo završilo'. <strong>Bakir Beširević</strong>, igrač Osijeka, mi je na travnjaku, također prije početka utakmice, rekao: 'Čuvajte se sudaca, samo se sudaca čuvajte'. I ne samo on. Isto sam čuo od nekolicine Osijekovih igrača. Da, znam da se i dan-danas u Rijeci priča o tome kako nije svo zlo došlo izvana. Na tu vam temu mogu reći dvije istine. Prvo, ja sam dao svojih 100% i to su vidjeli svi koju su vidjeli utakmicu. Drugo, postoji snimka. Tko hoće nek' pogleda tu snimku. Ne treba biti genije. Sjedneš, pogledaš i vidiš tko se na toj utakmici trudio, a tko nije. Ta tuga neosvojenog naslova s Rijekom nikad ne može izaći iz mene - rekao nam je Haso prije 11 godina i do danas ostao pri svakoj izrečenoj riječi.</p>