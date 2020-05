'Ne zamjeram si, u Beogradu su me kasnije zvali 'ustašom'

Ne mogu si ništa zamjeriti niti si zamjeram. Želio sam slobodu protiv jednog režima, protiv nepravde koja je bila evidentirana na stadionu kao možda nikada prije na jednoj velikoj sceni. U jednoj dugogodišnjoj patnji i nemogućnosti izričaja onog što jest, bez obzira na to što se opet s druge strane strašno trudio i bio sam OK prema svima. To je nošeno u meni, to je bilo u meni. Nemam si ja što zamjeriti, započeo je Zvonimir Boban (51) za srpsku Nova televiziju o događajima na nikad odigranoj utakmici Dinama i Crvene zvezde 13. svibnja 1990.

Umjesto nogometnog spektakla došlo je do divljanja gostujućih navijača nakon čega su Bad Blue Boysi probili ogradu na sjevernoj tribini stadiona i sukobili se s policijom jer je štitila divljanje Delija. A tada je na terenu potez za pamćenje napravio tada desetka i kapetan Dinama, Zvonimir Boban (51) koji je štitio navijače i skočio na jednog milicajca te ga udario nogom.

- To je bila jedna reakcija u momentu gdje je isto kao ja reagiralo strašno puno, nekoliko tisuća ljudi. O tome ne volim govoriti niti se svrstavati u simbole toga iako je nemoguće da te se ne simbolizira jer si bio desetka, kapetan momčadi. To je bio rebelski akt mladih ljudi koji su bili povrijeđeni nepoštenjem tadašnjeg režima - prisjetio se Zvone.

Tadašnja država se raspadala, a Zvone je znao da mu vjerojatno slijedi velika kazna u Jugoslavenskoj ligi. No, bilo je ljudi koji su mu pomogli. Kažnjen je s devet mjeseci neigranja, a kasnije mu je smanjena na četiri mjeseca i izbornik Ivica Osim nije ga vodio na Svjetsko prvenstvo u Italiji.

- U momentu kad je bilo najteže mene su zaštitila dva čovjeka - Dejan Savičević i Miljan Miljanić. Oni koji su me nastojali shvatiti, koji su bili dovoljno pošteni da sagledaju situaciju s malo šire perspektive i s ljudskog aspekta. Poznavajući me pogotovo, zahvalan sam im i ostat ću. Kad je Čiča umro morao sam ga ispratiti i došao sam u Beograd prvi put nakon 13. svibnja 1990. Bio je to ispraćaj kakav je zaslužio jer je bio velik čovjek. Tada se postaviti protiv cijele javnosti štiteći jednog, kako su me nazivali 'ustašom', za to je trebalo imati m*da i velike osobne hrabrosti i integriteta - zaključio je Boban.