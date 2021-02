U trećem kolu Francuskog kupa protiv Caena u srijedu, Neymar (29) je zadobio ozljedu aduktora lijeve noge, zbog čega će sigurno propustiti prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone.

POGLEDAJTE VIDEO: Neymar

Pretpostavka je da zvijezdu PSG-a na nogometnom terenu nećemo vidjeti najmanje mjesec dana.

Brazilac bi se mogao vratiti upravo za uzvrat protiv Barcelone 10. ožujka na Parku prinčeva.

Neymar je na društvenim mrežama objavio dramatičnu poruku, u kojoj je s obožavateljima podijelio kako se osjeća zbog ozljede koju je doživio u 60. minuti utakmice.

''Tuga je velika, bol je neizmjerna i plač je stalan. Još jednom ću morati prekinuti raditi ono što najviše volim, a to je igrati nogomet. Ponekad mislim da je problem moj stil igre jer driblam i stalno dobivam batine. Ne znam jesam li problem ja ili ono što radim na terenu. To je tužno. Pretužno mi je kad slušam igrače, trenere, komentatore kako viču: 'treba ga udarati', 'pada, pada, stalno pada', 'samo plače', 'razmaženi klinac'… Iskreno, razočaran sam i tužan i bojim se da ne znam koliko dugo mogu izdržati. Samo želim biti sretan igrajući nogomet, samo to'', napisao je Neymar.