'Strukan je bio upozoren od VAR sobe, ali nije pregledao snimku. Dinamo je trebao dobiti penal'

U 12. kolu HNL-a bio je dosta upotrebe VAR-a, ali i dosta pogrešaka kako glavnih sudaca, tako i onih u VAR sobi. Istaknuo je to i bivši sudac te HRT-ov stručnjak Mario Strahonja kao i kontrolor suđenja Vlado Svilokos

<p>Mnogo je polemika izazvalo suđenje <strong>Duje Strukana</strong> na utakmici <strong>Dinama </strong>i <strong>Osijeka </strong>u kojoj su izabranici <strong>Nenada</strong> <strong>Bjelice</strong> slavili 2-0, a 'modri' su se bunili jer su mislili da su zaslužili dva penala. A tražili su penal i Osječani.</p><p>- Ovu utakmicu je trebalo puno čvršće raditi i dignuti razinu autoriteta, znamo da je Duje (op. a. <strong>Strukan</strong>) sudac koji to voli 'elegantnije' raditi, ali trebalo je to malo drukčije. Kod duela Moharramija i Bohara nije bilo ničeg za kazneni udarac jer je <strong>Bohar </strong>samo legao prema <strong>Moharramija - </strong>objasnio je HRT-ov stručnjak <strong>Mario</strong> <strong>Strahonja</strong> u emisiji 'Stadion' pa nastavio:</p><p>- Da je igrač Osijeka ostao mirno svojim tijelom vjerojatno bi ga lopta pogodila u prsa, a okretanjem je proširio svoj obujam rukom te sudac možda nije vidio, ali trebala je reagirati VAR soba jer je ovo očigledna sudačka pogreška - objasnio je <strong>Strahonja </strong>situaciju nakon udarca Petkovića i igranja rukom Jurčeviča pa nastavio o drugom igranju rukom u osječkom šesnaestercu:</p><p>- Lopta je pogodila igrača u rame koji se pokušava maknuti, sudac je bio blizu i ispravnija je njegova odluka da penala nema.</p><p>S kolegom Strahonjom složio se i <strong>Vlado Svilokos</strong>, bivši nogometni sudac i kontrolor suđenja.</p><p>- Teško je javnosti objasniti zašto je došlo do pucanja veze VAR sobe i suca na terenu. Ovo je ozbiljan propust jer je evidentno da je Jurčevič igrao rukom i zaslužio žuti karton, kao i Dinamo penal. Sudac <strong>Strukan </strong>je bio upozoren od strane VAR suca <strong>Pajača</strong>, ali on je samo pokazao na korner i nije zaustavio igru iako mu je sugerirano da pričeka s nastavkom - objasnio je u emisiji 'Treće poluvrijeme' na HNTV-u.</p><p>Na utakmici <strong>Slaven Belupa </strong>i <strong>Hajduka </strong>(0-2) glavni je sudac bio <strong>Ivan</strong> <strong>Bebek </strong>koji je prema Strahonji odradio jako dobar posao kao i njegov kolega u VAR sobi Igora <strong>Vučkovića </strong>i Ivice <strong>Modrića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boro Primorac u Hajduku</strong></p><p>- Već kod prve upućene lopte bila je mogućnost o tome je li se radilo o zaleđu, ali pregled je malo predugo trajao. Sviđala mi se reakcija glavnog suca koji je primijetio baklje na terenu, dopustio da se akcija dovede do kraja iz koje je došao i gol, a nakon pregleda snimke se utvrdilo i da nije bilo zaleđa. Odlična reakcija suca - rekao je Strahonja pa nastavio o padanju Nayira i traženju penala nakon starta gostujućeg stopera:</p><p>- Ovakve situacije otvaraju raspravu te je važno klasificirati na koji način obrambeni igrač zakašnjelo ulazi u start i što radi napadaču. Ovdje je napadač samostalno loše udario loptu, a kasnije dolazi do kontakta i sudac je dobro postupio jer nije bilo nikakve namjere da se đonom ošteti napadača.</p><p><strong>Samir Toplak</strong> bio je ljut na Kranjčevićevoj i 100 % uvjeren da će upravo Ivan Bebek u VAR sobi javiti Marku Matocu da je vrijeme za pregled VAR snimke, ali toga nije bilo nakon povlačenja Josipa Pivarića na Nevenu Đuraseku u remiju Lokomotive i Varaždina (2-2).</p><p>- Ovo je namjerno povlačenje koje se događalo tri do četiri metra i jasno je da se radi o penalu, ne znam zašto nije sviran. Ako je postojala komunikacija, a vidljivo je da je, sudac je prenio impresije VAR sobi koja se kasnije nije uključila. Ovo bi sviralo 99 sudaca - rekao je Strahonja i osvrnuo se na još jednu pogrešku u kojoj je poništen gol Lokomotive: </p><p>- Kontakt je postojao, ali to nisu kontakti zbog kojih bi se trebao svirati prekršaj. Čak mu je obrambeni igrač ušao u ruku, ovdje se radi o mogućnosti zabijanja gola, sviraj sa zadrškom, zato postoji VAR soba, taj aparat koji će smanjiti pogreške.</p><p>A Toplak je i na zaostaloj utakmici u <strong>Gorici </strong>(1-0) u nevjerici promatrao kako Kulušić pokazuje na penal nakon što su ga Gabrilo i Krmar upozorili na mogući prekršaj <strong>Milića</strong>.</p><p>- Dosudio je prekršaj potpuno ispravno. Bio je to zakašnjeli start, sudac samostalno nije ovo dosudio jer se vjerojatno radi o propuštenom incidentu, VAR sudac je dao drugu priliku sucu što je u konačnici bilo dosta dobro.</p><p>U Šibeniku je utakmica završila pobjedom Gorice (3-1), a ruka koju su tražili gosti nije trebala biti dosuđena, ali su domaći zato zaslužili penal jer je Jovičić loše reagirao i podigao džon kopačke te je više bilo penala nego ga nije bilo. </p>