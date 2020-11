Dinamo traži odgodu derbija s Hajdukom, Osijek može na vrh

<p>Dinamo je zatražio odgodu derbija s Hajdukom iduće nedjelje te je izgledno kako se ta utakmica neće igrati. Ta mogućnost najavljivala se i ranije.</p><p>Kako doznajemo, razlozi nisu povezani s korona virusom već isključivo s pretrpanim rasporedom 'modrih'.</p><p>HNS je ove godine zbog situacije s korona virusom i nastupa u Europi hrvatskih klubova dao šansu klubovima da mogu jednom zatražiti odgodu. Dinamo to jedini zasad nije koristio, odgođena mu je utakmica s Rijekom, ali na zahtjev Rijeke. Sad je Dinamo to prvi zatražio i za očekivati je da već sutra tijekom dana taj zahtjev bude odobren, a odluka službena.</p><p>Dinamo je danas zatražio odgodu, derbi se trebao igrati iduće nedjelje, ali 'modri' imaju zgusnut raspored. Gostovanje kod Wolfsbergera, gostovanje kod Feyenoorda u tjedan dana i bez utakmice u HNL-u će biti do 6. prosinca kada igraju sa Slaven Belupom.</p><p>Osijek bi tako idućeg tjedna mogao izbiti na vrh ljestvice nakon što je momčad Nenada Bjelice u subotu slavila protiv Dinama 2-0 na domaćem terenu i približila se na tri boda zaostatka. Već u srijedu Osijek igra s Istrom u gostima. Ta utakmica je zaostatak devetog kola, a prije Dinamove utakmice s Belupom imaju i gostovanje kod Rijeke.</p>