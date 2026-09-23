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TEK MU JE 15

Nećak bivšeg 'vatrenog' igra za Njemačku, sad ga prate velikani

Piše Josip Tolić,
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Nećak bivšeg 'vatrenog' igra za Njemačku, sad ga prate velikani
Foto: Profimedia
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Čudo od djeteta Niko Iličević, nećak Ive, pali Europu: Barcelona, Bayern, Chelsea i Real love ga, a HNS ga također prati

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Ivo Iličević svojedobno je skupio osam nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a njegov nećak Niko (15) jedna je od najvećih priča njemačkog nogometa. Mlada zvijezda Eintrachta na meti je brojnih velikana, žele ga Barcelona, Bayern, Chelsea i Real Madrid. Niko Iličević nastupa za mlađe selekcije Njemačke, ali prate ga i u HNS-u.

Niko Iličević je ljevonogi veznjak, nogometom se počeo baviti u amaterskom klubu Goldbachu, s devet godina pridružio se Eintrachtu. Nakon što je u sezoni 2024/25. igrao za tri godine starije kadete, s 14 godina zaigrao je za seniore u nekolicini prijateljskih utakmica, čak i zabio u dvije utakmice. Potom su otkrili da je bio premlad da bi smio igrati za seniore, klub je bio pod istragom.

Prošle je sezone Niko prešao u juniorsku momčad, igrao u Ligi mladih i postao četvrti najmlađi strijelac u povijesti natjecanja kad je zabio Barceloni u osmini finala, potom je i u šesnaestini finala asistirao u pobjedi nad Athletic Bilbaom. Trenutačno je u drugoj momčadi Frankfurta koja se natječe u četvrtoj njemačkoj ligi, ugovor mu traje do ljeta 2029.

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