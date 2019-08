Neće i neće: Čilić odigrao jedan od boljih mečeva, ali izgubio...

Tjedni i mjeseci prolaze, skoro će i godina, a Marin Čilić još nema ni polufinale u ovoj sezoni. Ne možemo i dalje vjerovati, sigurno ne može ni on, ali surova je istina. Drugi je put bio na pobjedu blizu, no i drugi put oprostio se od turnira tik pred ulaskom među najbolja četiri. U Madridu se za to nije mogao ni boriti budući da je večer prije četvrtfinala s Novakom Đokovićom nešto opasno loše pojeo.

Sada takvih tegoba u Washingtonu uoči prvog susreta s Daniilom Medvedevim nije imao, pa ni onih igračkih koje ga prate kroz cijelu godinu, ali mladi je Rus, koji uživa u Top 10 statusu, potezao i bio racionalniji u onim trenucima kada je najviše trebalo i koji su donosili pravu "zaradu". Čilić je, za usporedbu, u jedinom gemu u kojemu je bio break, kod 2-2 u prvom setu, napravio dvije dvostruke pogreške...

Medvedev je servirao kao da je duh Johna Isnera ušao u njega (19 aseva, 11 u drugom setu), stoga ni ne čudi što Međugorac nije vidio break-loptu makar joj je bio blizu kod 5-4 (30-30) u drugom setu da bi tada s reketa odaslao nekontrolirani forehand. U tie-breaku, pak, svaka čast Rusu koji je kod 5-5 izvukao strašan poluvolej pa onda i poništio Čilićevu set-loptu dočekavši njegovu pogrešku na drugoj meč-lopti.

Neće si s igračke strane Čilić imati puno toga za predbaciti nakon ovog poraza jer razina iz drugog seta može ohrabriti njega i sve nas koji konačno čekamo neki rezultat. Omjer od 30 izravnih poena i 21 neprisiljene pogreške bio bi dovoljan protuotrov za veliku većinu, no ispadnete nemoćni kada vam protivnik poput Medvedeva u drugom setu zabije 23 winnera i napravi dvije (!) pogreške. Protiv toga se teško može, pa sumnjamo da će i sretni gubitnik Peter Gojowczyk u polufinalu.

ATP Washington, četvrtfinale:

Daniil Medvedev (Rusija) - Marin Čilić (Hrvatska) 6-4, 7-6 (7)