'Nećemo šetati po Zagrebu, Liga prvaka je jedino na što mislimo'

U utorak čarterom odlazimo u Zagreb pa od zračne luke izravno do hotela. Imamo vlastiti kat i svoje osoblje u hotel. Ne bi smjelo biti problema, kažu iz bečkog Rapida prije LP-kvalifikacija s Lokosima

<p>Ne bih otišao na odmor u Hrvatsku zbog korona virusa, ali ne bojimo se. No, sigurno nećemo šetati središtem Zagreba, rekao je za trener bečkog Rapida <strong>Dietmar Kühbauer</strong>, najavivši utakmicu drugog kola kvalifikacija Lige prvaka između Lokomotive i Rapida u srijedu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rapid Beč nogo-tenis</strong></p><p>Austrija je sredinom kolovoza izdala upozorenje za putovanja u Hrvatsku, a zbog epidemiološkog stanja proglasila je najviši sigurnosni stupanj za područje cijele Hrvatske. </p><p>Trener Rapida je kazao da ne osjeća strah prije utakmice, niti od protivnika Lokomotive, a niti zbog koronavirusa.</p><p>- To će biti vrlo važna utakmica, i u sportskom, ali i u ekonomskom smislu. Zanima nas samo ono na terenu - zaključio je trener. </p><p>Igrači Rapida u Zagreb dolaze u utorak zrakoplovom. </p><p>- U utorak čarterom odlazimo u Zagreb, a tamo ćemo od zračne luke izravno do hotela. Imamo vlastiti kat i svoje osoblje u hotelu i tu ne bi smjelo biti problema - rekao je sportski direktor Rapida <strong>Zoran Barišić</strong>.</p><p>Rapid u Zagreb dolazi bez hrvatskog braniča <strong>Matea Barača</strong>, a još uvijek se ne zna tko će biti kapetan nakon odlaska <strong>Stefana Schwaba</strong>.</p><p>Utakmica Lokomotiva - Rapid igra se u srijedu u 19 sati na stadionu u Kranjčevićevoj.<br/> </p>