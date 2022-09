'Neću doživjeti novi stadion u Zagrebu, a percepcija o meni stvorila se na temelju neistina'

Trener Dinama Ante Čačić (68) osvrnuo se na dosadašnji dio sezone nakon ulaska u Ligu prvaka, pobjede nad Chelseajem i poraza na San Siru, ali i uvjerljivo vodećoj poziciji u HNL-u.

- Rekao sam i nakon ulaska u Ligu prvaka i ždrijeba, kad smo vidjeli skupinu, da Dinamo nije ni u jednoj utakmici favorit, ali da će nastojati biti svoj, biti na maksimumu i tražiti priliku. Jako sam zadovoljan načinom na koji smo zakoračili u to natjecanje. Igrali smo protiv dvije najjače i najfavoriziranije momčadi u skupini, Chelseaja i Milana. Osvojiti tri boda u srazu s takva dva takmaca zaista je velik rezultat. Naravno da nijedan poraz nije ugodan, ja ga ni ne slavim. Ali kao što ne smijete dozvoliti da vas pobjeda odvede u krivu ulicu, tako vas ni ovakav poraz ne smije odvesti na tamnu stranu - kazao je Čačić u intervjuu za Media Servis.

POGLEDAJTE VIDEO: Čačićeva reakcija na ždrijeb Lige prvaka

Nastavio je analizirajući poraz Dinama od Milana u srijedu (3-1).

- Mi smo zaista na toj utakmici pokazali dosta dobrih stvari, dobar dio utakmice parirali domaćinu, primili golove u najnezgodnije vrijeme, na samom kraju prvog i u otvaranju drugog poluvremena. Upravo me to veseli, da nakon drugog primljenog gola momčad nije pokleknula, nego smo zaista bili uspravni, praktički 30 minuta parirali do 77. minute i nastojali kompromitirati vodstvo domaćina. Treći gol jednostavno je zatvorio utakmicu. Mi smo je ostavili iza sebe, okrećemo se domaćem prvenstvu - kazao je Čačić i dodao:

- Već u nedjelju imamo iznimno važnu utakmicu, otvara se drugi kvartal prvenstva, igramo u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive. Znate i sami da je Lokomotiva prošle godine uzela Dinamu sedam bodova, da smo imali poteškoća i u prvom kolu, da smo dobili utakmicu praktički u zadnjoj minuti, da su vodili 2-0. Tako da je sav fokus na toj utakmici.

Slijede dva okršaja sa Salzburgom u Ligi prvaka. Hoće li to biti dvije odlučujuće utakmice za Dinamo?

- Nameće se tako u kuloarima, razmišljanju i procjenama, da bi borba za treće mjesto trebala biti baš uoči Dinama i Salzburga. Salzburg je vrlo ozbiljna momčad, to su pokazali iz prve dvije utakmice i izašli neporaženi. Doduše, imaju bod manje od nas. Da, vjerojatno će te dvije utakmice dati odgovor tko će biti treći. Ali mi i sa Salzburgom i Milanom kući, i zadnju utakmicu u Londonu učinit ćemo sve da tražimo svoju priliku.

'Iako sam u godinama, motiviran sam'

Bilo je dosta skeptika po vašem povratku u Dinamo. Kako danas gledate na to nakon silnih uspjeha?

- Teško mi je govoriti o sebi. Nažalost, puno vaših mlađih kolega mene dovoljno ni ne poznaje. Nisam bio trener samo u Dinamu i reprezentaciji, ja sam trener od 1986., vodio sam osam hrvatskih prvoligaša. Po dva ili tri puta vraćao sam se u klubove kao što su Inter, Zagreb, Slaven Belupo, evo i Lokomotiva i Dinamo u kojem sam u dva pokušaja dvaput ušao u Ligu prvaka, a to je isto jedan osvojen trofej. Osvojio sam dva prvenstva, jedan Kup. Ako te netko vraća u klub, to dovoljno govori o čovjeku, kakav si trener bio, što si ostavio iza sebe - rekao je Čačić.

- Ja sam s 59 godina prvi put došao na kormilo Dinama iako sam rođeni Zagrepčanin. Kažem, s tim sam se poslom bavio prije, vodio osam hrvatskih prvoligaša. Iza mene zaista stoji bogati trenerski opus, radio sam vani u Mariboru, ušao u Europsku ligu bez poraza. Bio sam u Egiptu godinu dana i sa mnom su ostvarili najbolji rezultat, ušli u finale CAF-a, što je pandan Europske lige. Reprezentacija, vidjeli ste i sami, 25 mjeseci i selekcija koja je igrala fantastičan nogomet u Francuskoj. Na kraju su igrači dobili pravu satisfakciju u Rusiji. Puno, puno sam dobrih stvari napravio - dodao je.

- Međutim percepcija se napravila na osnovu, rekao bih, neistina. Vaši mladi kolege to su gajili i podržavali. Puno toga tu ne stoji, ali za to bi trebalo puno više vremena, demantija itd. Ja sam se usredotočio na svoj posao, ponosan sam na ono što sam dosad učinio. Iako sam u godinama, i dalje sam motiviran, ambiciozan i nadam se da ću s Dinamom napraviti ono što plavi puk očekuje: da osvojimo prvenstvo i da se u Europi prezentiramo Dinamo u Europi što je moguće bolje - istaknuo je.

'Hajduk nikad nije bio bolji u zadnjih desetak, 15 godina'

Krenuli ste uraganski u prvenstvo, imate devet bodova više od Hajduka, uz utakmicu više.

- Zaista je ovaj start, rekao bih, više nego što smo očekivali. Od 27 bodova osvojili smo 25, ali puno važnije je da stopostotni učinak imamo u derbijima iako smo bili domaćini. Isto tako, plasman u Ligu prvaka, imali smo gust raspored s 18 utakmica dosad kao nijedna momčad u Europi. Uspjeli smo napraviti divan rezultat, ali prvenstvo ni izdaleka nije gotovo. Imamo Hajduka koji s pravom gaji ambicije da se dočepa naslova. U zadnjih desetak, 15 godina nikad nije bio bolji i kvalitetniji. Ima fantastično okruženje, sjajan ambijent, veliku podršku navijača. Mislim da će borba za tron biti do samog kraja prvenstva.

Ali vjerojatno ne i s ona druga dva kluba koja su prošle sezone pretendirali za naslov prošle sezone, Rijeku i Osijek?

- Rijeka je izgubila puno ključnih, bitnih igrača za igru i stvaranje rezultata. Trebat će joj puno više vremena da dođe k sebi, uvjeren sam da hoće. Za Osijek je bio prevelik šok ispadanje u Europi, zaista je nesretno ispao i to je povuklo nezadovoljstvo, stvorila se loša atmosfera i iz toga su se provukli lošiji startni rezultati. Ali ima dosta utakmica i Osijek će se sigurno vratiti, biti u vrhu hrvatskog nogometa.

'Bio bih sretan da Oršić napravi dobar inozeman transfer'

Mislav Oršić lani je trebao ići u Premiership, hoće li ga sad biti moguće zadržati na zimu?

- Gledajte, Dinamo na kraju krajeva godinama stvara igrače, plasira ih na tržište. To je velik prihod od kojeg Dinamo živi. Da budem iskren, naravno da je Oršić potreban momčadi i krucijalan, vidite koliki je njegov učinak, zaista impozantan. Zabio je najviše golova u povijesti Dinama u Europi, čini mi se 28. Evo, i u nacionalnom prvenstvu je učinkovit. Trebao bi mi, ali bio bih sretan i zbog njega i zbog Dinama da, uz sjajnu igru, napravi dobar inozeman transfer.

Je li bolji Oršić ili Hajdukov Marko Livaja?

- Pa ne bih uspoređivao tu dvojicu igrača, obojica su izvanredni. Livaja je klasan igrač na kojem Hajduk počiva, Oršić drugačiji igrač, ubojitiji, s više golova za razliku od Livaje koji kreira i priprema. Svaki je na svoj način odličan.

Je li mladi Martin Baturina idući koji će napraviti veliki transfer?

- Dao sam mu desetku jer se zaista radi o nadarenom mladiću. Evo, mi ga uvodimo postupno i u Ligi prvaka, kući igra i imao je par zapaženih sekvenci u utakmicama. Da, vjerujem da može napraviti dobru igračku karijeru. Radi se o momku koji je staložen, prizemljen, radan, vrlo talentiran. Ima sve atribute da postane pravi igrač.

Kako komentirate gol Dinama u Milanu, je li to plod akcije na treningu ili imgainacije Brune Petkovića i Oršića?

- Imamo određene stvari koje radimo na treningu gdje se dolazi do automatizma u završnicama, fazi obrane i središnjici. Naravno da su to njihove imaginacije, ali to je posljedica toga što dugo igraju zajedno, dobro se poznaju. Iz toga je proizašla prekrasna akcija iz koje smo dali gol na San Siru - rekao je Čačić.

'Stadion? Previše se politika pača u to'

Može li se dogoditi da Zagreb za dvije, tri godine dobije novi stadion?

- Da budem iskren, teško mi je to reći. Mislim da to neću doživjeti. Ako to nismo napravili u proteklih 30 godina, ne vidim ni sad neke ozbiljne naznake da bi se tu nešto moglo dogoditi. Previše se politika pača u to, ne razmišljamo na način koji danas dolikuje civiliziranom svijetu, imati jedan primjereni stadion gdje mogu doći ljubitelji našeg nogometa. Ljudi ne mogu doći na stadion sa ženama i djecom gdje kisneš, gdje te sunce tuče, gdje te vjetar šamara. Mi igramo najprestižnije klupsko natjecanje na svijetu. Kad ti dođu ljudi izvana, ne mogu se čudom načuditi na što to liči. Niti imamo sanitarne čvorove... Ma imamo puno stvari koje 21. stoljeću ne pripadaju - jasan je bio trener Dinama.

Kad bi se to ipak dogodilo, bi li stadion trebao ostati na Maksimiru ili se preseliti na neku drugu lokaciju?

- Svi smo mi vezani uz Maksimir, to je idealna lokacija za stadion. Ali ima još prostora gdje ga se može napraviti. Hrvatski sportaši toliko su napravili za promociju ove zemlje, puno je veći unos u GDP nego što GDP-a izlazi prema sportu. Zaista smo zavrijedili imati stadione u Hrvatskoj.

Što predviđate Hrvatskoj u Kataru nakon fantastičnog uspjeha u Rusiji?

- Kad sam preuzeo reprezentaciju, nakon druge utakmice s Maltom osigurali smo odlazak u Francusku. Tad sam rekao da je to generacija koja je spremna izaći iz sjene "vatrenih". To se i dogodilo iako je to tad u javnosti primljeno s velikom skepsom. Sad vam ozbiljno kažem i tvrdim da nikad Hrvatska nije imala bolju generaciju nego što je ima. Optimističan sam, siguran sam da će igrati dobar nogomet u Kataru i da, uz malo sportske sreće i da nas ždrijeb pomazi, možemo otići daleko.

Hoće li biti hendikep što neće biti toliko hrvatskih navijača s obzirom na to da putovanje nije za svačiji džep?

- Znate kakvi smo mi Hrvati, naći ćemo načina da budemo uz naše "vatrene" i uvjeren sam da ćemo imati dobru potporu. U tom dijelu se slažem, ali bit će hendikepirane i sve ostale reprezentacije.

Hoćete li otići na koju utakmicu Hrvatske?

- Moguće je iako to ovog trenutka ne planiram. Bila je jako teška i naporna sezona, trebat će nešto vremena da se malo i odmorim, a vrlo brzo počinju nam pripreme pa će biti malo prostora. Ali nastojat ću skočiti na poneku.

Hoće li biti problem što će klupska sezona biti prekinuta u studenom, a nastaviti se nakon više od dva mjeseca?

- Bit će najduža pauza, odmor je kad krenu pripreme za Katar. Malo je zgusnutiji raspored, pa evo sad su nam ugurali polusezonu do 12. studenog, Dinamo će od 1. srpnja dotad odigrati 32 utakmice, to zaista nije malo.

'Nemam vremena ni o čemu razmišljati osim o nogometu'

Kakav je Ante Čačić dok nije na Maksimiru, dok je izvan nogometa?

- Dođem doma, gledam utakmicu. Zaista sam sav u tome, nemam vremena ni o čemu drugom razmišljati, svaka tri dana novi su podražaji, prešaltavanje iz domaćeg prvenstva prema Europi. Puno se analizira, gleda protivnika, kako momčad dovesti u optimalno stanje. Imali smo velik broj igrača, o puno stvari mora se voditi računa pa sam zaokupljen 24 sata. Ali znate kako se kaže, ako nađeš onaj posao koji voliš, onda ne radiš. To ti dođe kao hobi, a ja sam zaista ispunjen do kraja - rekao je Čačić i zaključio:

- Na kraju moram spomenuti naše navijače. To je nešto što nas nosi, što nam daje dodatnu snagu. Nadam se da će tako biti i dalje, a na ovome dosad zaista im veliko hvala.

