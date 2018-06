'Neću plakati ako Cristiano ode iz Reala, a Messi je najbolji'

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić polako vrši posljednje pripreme za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a slobodno vrijeme je iskoristio za davanje izjava za medije.

Raketa je pričao o brojnim stvarima pa tako i o Cristianu Ronaldu te o mogućnosti da sjajni Portugalac napustio redove Reala na kraju ove sezone.

- Ne mogu zamisliti da će Ronaldo napustiti Real, no u nogometu se stvari brzo okreću i brojne stvari se mogu dogoditi. On je igrač koji pravi razliku u momčadi Reala. Ako on uistinu ode iz Madrida ja ću biti sretan. Kao njegov kolega nadam se da će donijeti najbolju odluku za sebe. Ista je situacija i sa Zidaneom, njemu isto želim sve najbolje u životu i daljnjoj karijeri - rekao je naš Ivan.

Osim o Ronaldu, Rakitić se, naravno, dotaknuo i teme o Svjetskom prvenstvu te argentinske reprezentacije, predvođene Lionelom Messijem, s kojom će naša reprezentacija odmjeriti snage 21. lipnja.

- Messi je najbolji igrač na svijetu. Još uvijek nitko nije otkrio način na koji ga se može zaustaviti. Sve što možemo je to da uživamo u njegovoj igri. Bit će to poseban osjećaj kada budem morao igrati protiv njega. Sve oči će biti uprte u njega te će on biti pod velikim pritiskom. Sigurno je da on zaslužuje osvojiti Svjetsko prvenstvo, ali tamo su i brojne druge reprezentacije koje sanjaju takav uspjeh - zaključio je Rakitić.