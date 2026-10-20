Nejašmić nahvalio Dinamo, a morao je osigurati i 15 ulaznica

Nogometaši Dinama u četvrtak u 18.45 sati na Maksimiru igraju susret 3. kola Europske lige protiv nizozemskog NEC-a. Za NEC nastupa bivši igrač Hajduka Darko Nejašmić. On trenutno igra nogomet života, a dolazak u Hrvatsku za njega znači i poseban angažman izvan terena.

- Morao sam osigurati čak 15 ulaznica - priznao je Nejašmić, a potom nahvalio hrvatskog prvaka. - To je odlična momčad puna iskusnih igrača. Svi pamtimo kako su u prošlosti rušili Tottenham i nizali sjajne europske rezultate. Svjesni smo da neće biti lako, ali vjerujemo u svoje šanse - ističe rođeni Splićanin koji se dotaknuo i poznatog rivalstva s Modrima.

- Od malih nogu sam s ocem išao na utakmice Hajduka, nismo propuštali nijedan domaći susret. Naravno da je Dinamo veliki rival, no sada imam dovoljno iskustva da se s tim nosim isključivo kao profesionalac - zaključio je veznjak NEC-a.

Inače, Nejašmić je ponikao u Hajdukovoj omladinskoj školi, a nakon splitskog kluba igrao je i za Osijek. Potom je jednu sezonu proveo u Sharjahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U NEC je stigao sredinom 2025. godine kao slobodan igrač.