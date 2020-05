Neka Miočić izabere čime se misli baviti, malo je 'zabrijao'

Svaki profesionalni sportaš, a posebno profesionalni borac treba preuzeti odgovornost za svoje treninge. Ova pandemija nije me natjerala da propustim jedan jedini trening. Stipe je "zabrijao" ako misli da će ljudi povjerovati u to da ne može trenirati zato što njegov trener ne može otvoriti dvoranu, napisao je UFC-jev teškaš Curtis Blaydes referirajući se na probleme koje ima Stipe Miočić.

Any professional athlete but especially a pro fighter needs to take responsibility for their training, this pandemic hasn’t forced me to miss one workout. Stipe is tripping if he thinks ppl believe he can’t train cause his coach can’t open the gym up 🙄