Ngannou i danas dobro pamti lekciju velemajstora Miočića

UFC 'Predator' Francis Ngannou toliko je siguran u sebe da ga frustrira što 'lov' ne traje malo duže nego mu protivnici padaju za cca. pola minuta. Dosta nepromišljena teza... Ako uzmemo u obzir alternativu.

- Uložio sam jako puno truda u svoju borbu na podu i hrvanje, želim se više boriti. I zato... Da, malo je frustrirajuće što mi borbe traju tako kratko, što odmah nokautiram protivnike! - kaže Kamerunac koji je svoju zadnju prepreku, Jairzinha Rozenstruika, srušio za 20 sekundi.

- Uf, bio sam zabrinut. Vidio sam da ga liječnici promatraju, htio sam provjeriti da je dobro. Nadam se da ću sljedeći put imati prigodu pokazati sav moj repertoar.

Ngannou je frustrirajuće kad protivnika koji ga želi nokautirati, sam nokautira u pola minute. Majstor je izgleda zaboravio kakva je tek frustracija kad izgubiš.

Sa Stipom Miočićem u oktogonu je proveo 25 minuta, sa svakom novom sekundom dobivao sve veću lekciju iz borilačkih vještina, a na kraju izgubio 100% jednoglasnom sudačkom odlukom.

Iza Kamerunca su sada četiri uzastopne pobjede nokautom, a najduža borba trajala je 70 sekundi. A Miočića se, ipak, i predobro sjeća:

- Samo jednom sam si dozvolio razmišljati o tome da trebam što brže završiti borbu i to mi se obilo o glavu. Bilo je to u borbi protiv Stipe Miočića, ušao sam s ciljem da ga što prije završim. Lovio sam nokaut pa to platio porazom - rekao je Francis Ngannou.

