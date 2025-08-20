Neka nova Hrvatska: Kruno Simon opet gradi urušeni kult naše košarkaške reprezentacije

Naša košarkaška reprezentacija večeras će od 19 sati u danskom Farumu, mjestu kraj Kopenhagena, tražiti potvrdu prvoga mjesta u pretkvalifikacijskoj skupini za SP 2027. Izbornik Tomislav Mijatović ističe da popuštanja nema, pobjeda protiv Danske je imperativ (iako su obje reprezentacije već prošle dalje).

Pokretanje videa... 00:47 Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Ako osvojimo prvo mjesto u skupini, što ne bi trebalo biti upitno jer smo u prvoj utakmici slavili 100-71, u kvalifikacijama za SP igrat ćemo protiv Njemačke, Izraela i Cipra u skupini E.

- Nema popuštanja. Jako smo naporno radili. Želimo biti prvi u skupini. Vidjeli smo i osjetili da je to momčad koja igra vrlo čvrsto, agresivno i na granici faula - rekao je izbornik.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dolaskom Krune Simona na mjesto sportskog direktora HKS-a u reprezentaciji pušu neki novi vjetrovi. Baš je Simon ovoga ljeta na mjesto izbornika ustoličio spomenutog Mijatovića, a on je u novi mandat krenuo uraganski. U prijateljskim utakmicama pobijedio je Mađarsku i Ukrajinu pa u pretkvalifikacijama u gostima i kod kuće Norvešku te Dansku u Opatiji.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Simon ponovno pokušava izgraditi kult reprezentacije. Da je na dobrom putu potvrđuje i slučaj Amerikanca Jaleena Smitha (30). Dobio je ovoga ljeta dijete pa se samo dva dana kasnije stavio na raspolaganje Hrvatskoj. Cijelo je ljeto proveo na pripremama s reprezentacijom. Igrao bi i načelno nebitnu utakmicu s Danskom da iz njegova kluba Türk Telekoma nisu zamolili da ga se poštedi dodatnih napora. Tako je put Kopenhagena otišao Krešimir Ljubičić.