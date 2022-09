Nekad je osvajao medalje, sad je bodrio Barakude: Bilo je puno negative, dečki su ovo zaslužili!

Nekad je i sam proslavljao osvajanje medalja na velikim natjecanjima, sinoć je Maro Joković bio u ulozi navijača na tribinama. Bodrio je svoje dojučerašnje suigrače sa svojom obitelji, po prvi put u novoj ulozi, po prvi put nakon slobodnog ljeta, odmoran i svjež uoči početka nove sezone.

I zadovoljan što su neki novi momci, neki novi reprezentativci nastavili nisku medalja s velikih natjecanja.

- Moram priznati da sam presretan, toliko je pred ovo prvenstvo bilo negativnih komentara i nikakvih očekivanja, a momci su na koncu unatoč svemu uspjeli postati prvaci Europe. Treba im čestitati, jer ovo što su napravili nije bilo nimalo lagano. Finale je bilo za anale i drago mi je da je pred ovolikim brojem navijača osvojena jedna velika medalja. Neka momci sad uživaju jer još uvijek nisu svjesni što su napravili i koliko će ih ova zlatna medalja u budućnosti obvezivati – kazao je Joković i pohvalio Marka Bijača:

- Marko je držao sve konce u svojim rukama, bio je nevjerojatan, skidao je u polufinalu i finalu i zicere i peterce... Mađarska je dosta mijenjala reprezentaciju i nemaju ni oni puno iskustva, a nijanse su odlučivale. Mislim da je presudilo Markovo iskustvo i borbenost, koja nas je izvlačila i kad nije išlo dobro. Recept za ovakve utakmice je mirnoća a momci su bili mirni. Čuo sam se s nekima uoči finala i osjetio sam da nema euforije, da su čvrsto na zemlji.

Neki novi momci sada nose reprezentaciju.

- Nitko nije očekivao da će nakon smjene generacije odmah napraviti dobar rezultat, a oni su odmah postali europski prvaci. To im stavlja jedno dodatno breme na leđa za buduća natjecanja, prije svega za OI koje su za dvije godine. Očekivanja će biti velika, ali to su slatke brige. Smjena generacije prošla je praktično bezbolno, velika je stvar što je osvojena medalja, i to ne bilo kakva, nego zlato - kaže Joković koji se polako privikava na novu ulogu:

- Nije lako pratiti utakmice s tribina, puno je lakše biti u bazenu i osjetiti atmosferu. Tek sad vidim što navijači proživljavaju na tribinama i drago mi je da sam postao navijač sad kad smo prvaci, da lakše prebrodim promjenu uloge. Ja sam imao priliku osjetiti nešto slično na EP u Zagrebu, ali ovo je ipak nešto posebno, ovakva atmosfera, i još osvojeno zlato, to je nešto što se samo poželjeti može. Preuzeli su reprezentaciju i dobro su počeli.

Dosta je mladih među nositeljima, Žuvela, Burić...

- Žuvela se već nametnuo kao kvaliteta, Burić isto, ali sada su unatoč mladosti osvajanjem europskog zlata jako podigli ljestvicu, i na njima je da to održavaju. Oni su već sada klase, svi znaju tko je Burić, tko je Žuvela, tko je Harkov..., sada to treba održavati i gurati dalje. Drago mi je da su momci skromni, da nove generacije slijede naš put i da držimo kontinuitet koji je započet 2007. godine.

Nakon slobodnog ljeta kreće nova sezona.

- Već su počeli treninzi i suluda borba s velikim brojem utakmica. Već godinama upozoravamo na to ali nitko nas ne sluša. Natjecanja je previše, igrači se troše, čekaju nas dva SP, EP i OI u dvije godine, plus 60-70 utakmica po sezoni za klub. To je izniman napor i to treba pod hitno mijenjati, ali ne vidi se svjetlo na kraju tunela. Ja sam se odmorio, prvo mi je ovo slobodno ljeto u životu i sada odmoran počinjem pripreme za novu sezonu zaključio je Joković.

POGLEDAJTE VIDEO: KOLINDA IZLJUBILA IZBORNIKA

