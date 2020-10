'Nekad sam znao ispucati i 500 slobodnjaka na treningu, Oršin drugi je bio na europskoj razini'

Nekad se znalo da su na stadionu Varteksa slobodni udarci 'pola gola'. Bilo je to kad je na terenu bio Miljenko Mumlek (47) koji je s tribina gledao dvije Oršićeve 'bombe' kojima je presudio NK Varaždinu

<p>Za prvi gol mi je žao i tu malo krivim našeg golmana <strong>Zeleniku </strong>koji je trebao ostati na crti i braniti svoj kut, jer bilo je teško za očekivati da će Oršić iz blizine pogoditi toliko jako preko zida. Dogodilo se suprotno, odlično je opalio u njegov kut i zabio. Što se tiče drugog gola, on je za mene bio neočekivan - udaljenost je bila dosta velika, a što se iz tog izrodilo je na europskoj razini. Iako se govorilo da je lopta dirala zid, mislim da je tu u pitanju odličan udarac. Lopta se digla pa naglo spustila u mrežu, započeo je danas sportski direktor <strong>NK Varaždina</strong>, a nekad kapetan <strong>Varteksa </strong>i jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u povijesti HNL-a, <strong>Miljenko Mumlek </strong>(47).</p><p><strong>Mislav Oršić</strong> (27) donio je Dinamu pobjedu na gostovanju kod <strong>Varaždina </strong>(2-1) sa dva krasna gola iz 'slobodnjaka'. Sve je to s tribina pratio onaj koji je nekad tako parao mreže na travnjaku stadiona Varteksa. Mumlek je često zabijao iz slobodnih udaraca, a kako kaže, igračima je danas lakše nego prije.</p><p>- Proizvođači danas sve rade kako bi povećali atraktivnost i olakšali pucačima jer te 'plastičnije' lopte dobivaju nevjerojatne putanje kao što je bila kod Oršićevog drugog slobodnjaka. Posebno se projektiraju kopačke kako bi se prilagodile igraču u potpunosti i njegovom stilu igre što im uvelike pogoduje pa danas sve češće gledamo nevjerojatne golove - jasan je 'Čole'.</p><p>U jednoj je utakmici zabio dva gola iz 'slobodnjaka', bilo je to protiv <strong>Slaven Belupa</strong>, a na golu je bio <strong>Silvio Rodić</strong>. Svaki slobodni udarac u kojem je Miljenko uzeo loptu bio je potencijalno opasan, to je bila jasna stvar. Koji je recept za savršeni slobodnjak? Svatko mora pronaći svoj recept, a Miljenko je objasnio kako je on to radio.</p><p>- Prije ili poslije treninga znao sam uzeti dvije košare lopti, dovesti zid i pucati. I ispucati 500, ako ne i više udaraca. Bilo to na prazan gol ili s golmanom, ovisno kako je vrijeme dopuštalo. Zadao sam si cilj primjerice da ću 10 puta pogoditi u rašlje. Neki put su ti dodatni treninzi znali vrlo brzo biti gotovi, a neki se put to dosta odužilo - jasna je nekadašnja 'desetka' bivšeg varaždinskog prvoligaša i objasnio psihološku pripremu:</p><p>- Bitno je da u glavi posložite onaj osjećaj kad se pripremate i udarite loptu te da ga spojite s onim što očekujete kad lopta krene s noge. To je potrebno usuglasiti i pripremiti kako bi izvođenje bilo što bolje. Treba vizualizirati stvari, situacije, nešto poput skijaša koji prolaze utrku u glavi. Provodio sam vrijeme razmišljajući i nakon treninga, kod kuće prije spavanja ili u nekom drugom okruženju, zamišljao situacije i ishode situacija te se tako pripremao i 'trenirao bez lopte'. </p><p>Gorica je dovela mladog trenera Filipa Boraka koji s igračima radi na poboljšanju njihovih udaraca, pa tako i onih iz prekida. <strong>Kristijan Lovrić </strong>njihov je 'stroj za slobodnjake', a i veliki europski klubovi pokušavaju to izvođenje dovesti na višu dimenziju. </p><p>- Ne znam kako da to prokomentiram, možda bih morao odraditi ili vidjeti par treninga da vidim o čemu se radi, pročitati neke dodatne analize i statistike. Ali smatram da to već spada u rang 'perverzija' jer nisam siguran da je Lovrić od novih treninga uspio zabiti više golova ili pak promijeniti udarac. Zna se gledati kako je Ronaldo svojevremeno izvodio slobodnjake kad je puno zabijao, ali te se stvari moraju prilagoditi igraču te ih igrač mora prilagoditi sebi, ne može izvoditi slobodnjak kao netko drugi, već samo poboljšavati svoj način i pronalaziti način za napredak. Pa Klopp je uzeo stručnjaka za izvođenje auta, ne znam što reći na sve to.</p><p>Jedan od najupečatljivijih Mumlekovih slobodnjaka bio je onaj za pobjedu protiv Dinama (4-3) pred sam kraj utakmice. Doduše, zabio je i Boško Balaban na toj utakmici iz 'slobodnjaka', a mnogo se pričalo o golmanima. Na golu je tad bio Georg <strong>Koch</strong>, a na golu Varteksa Danijel <strong>Mađarić.</strong></p><p>- S golmanima se nikad nisam bavio, napravio sam sve u svojoj mogućnosti da im lopta završi u mreži. Iako su dolazile priče kako je neki golman kratkovidan pa da ima problema s takvim i takvim loptama, to su bila samo opravdanja i priče za mase. Znalo se to prije nego što je primio neki gol iz slobodnog udarca - objasnio je Mumlek i podsjetio na gol koji je zabio u posljednjim sekundama utakmice Varteksa i Dinama kad je varaždinski klub slavio s 4-3.</p>