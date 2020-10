Mislav Oršić 'bacio rukavicu' Lovriću i Bočkaju, a Lauritsen u debiju zamalo tragičar susreta

Rasmus Lauritsen je u prvih 10-ak minuta 'sijao paniku' pred svojim vratima, bio vrlo blizu i drugog žutog kartona, no danski se branič dizao tijekom utakmice, pa u nastavku bio miran i staložen...

<p><strong>Dinamo </strong>je prije reprezentativne stanke stigao do nove prvenstvene pobjede, Zagrepčani su slavili (2-1) kod <strong>Varaždina</strong>.</p><p>Junak utakmice bio je Mislav Oršić koji je s dva sjajno izvedena 'slobodnjaka' šokirao domaćeg vratara <strong>Olivera Zeleniku</strong>, te odveo 'modre' do vrijedne pobjede. Mislav Oršić bio je neumoljiv iz slobodnih udaraca, u Varaždinu je 'bacio rukavicu' Kristijanu Lovriću i Petru Bočkaju u borbi za najboljeg izvođača 'slobodnjaka' u HNL-u.</p><p>Tko još nije vidio golove hrvatskog reprezentativca neka obavezno Oršićeve majstorije sljedećih dana potraži na <strong>internetu</strong>. Bila su to dva gola za pamćenje, dvije precizne 'bombe' (s 18 i 30 metara) koje su završile u gornjem lijevom kutu domaćega gola. Vrhunskim potezima i golovima Oršića zapljeskali su čak i domaći navijači.</p><p>Najefikasniji dinamovac iz prošle sezone opet je namjestio nišanske sprave, a to su svakako i dobre vijesti za Zorana Mamića.</p><p>U momčadi Dinama debitirao je danski branič <strong>Rasmus Lauritsen</strong> koji, blago rečeno, <strong>nije oduševio</strong>. Dobro, Danac je tek prije tri dana stigao u Zagreb, odradio dva treninga s novom momčadi, pa je jasno kako ne može biti uigran s Kevinom Theophileom i ostalim prvotimcima Dinama. Ali, Lauritsen je u prvih 10-ak minuta 'sijao ozbiljnu paniku' pred vlastitim vratima. </p><p>Rasmus Lauritsen je prvo driblavši Obregona izgubio loptu pred svojim kaznenim prostorom, pa na nevjerojatno naivan način (za vrat potezao Stolnika) skrivio penal (tu dobio žuti karton) iz kojeg su Varaždinci poveli.</p><p>A onda je u 11. minuti mogao i u svlačionicu. Danski nogometaš je nespretno nagazio domaćeg ofenzivca Posavca, srećom po njega sudac Bel to nije vidio jer bi Lauritsen u suprotnom dobio i drugu javnu opomenu.</p><p>Uz sve to, novi stoper Dinama imao je nekoliko rizičnih dodavanja, u debitantskom nastupu nije oduševio. Istina, kako je utakmica odmicala i on je postajao sve bolji, dominirao u skoku, ali njegov uvodni nastup ipak ne možemo ocijeniti prolaznom ocjenom.</p><p>Srećom po sve navijače Dinama, sada slijedi reprezentativna stanka, a Lauritsen će tu dobiti vremena kako bi se dodatno upoznao, pa i uigrao sa svojim novim suigračima. Ovoga puta spasio ga je junak Oršić.</p>