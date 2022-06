Nekad su bili najpoznatiji trio Europe: Prepoznajete li ih?

U vezi Frank Rijkaard, a u napadu Ruud Gullit i Marco van Basten. Klasa do klase, gdje god se okreneš. Sijali su strah i trepet, bio to Milan, bila to nizozemska reprezentacija. Jedan je razbijao suparničke napade, a ubojiti dvojac pospremao sve u mrežu. Nitko nije imao takve tri klase na okupu. Ipak, slažu se mnogi, nisu se ni blizu nabrali trofeja koliko su trebali.

Ova tri velikana danas uživaju u mirovini, a jednom fotografijom 'zapalili' su internet. Van Basten je na Instagramu objavio fotografiju njih trojice i oduševio sve. Probudile su se emocije i zahvatila sjeta. Mnoge je uhvatila nostalgija za 90-ima kada su žarili i palili europskim travnjacima. Godine su, naravno, učinile svoje. Posijedili su i nabacili koji kilogram, ali i dalje itekako prepoznatljivi. Nema više guste i duge kose i brkova kod Rijkaarda i Gullita.

- Tri mušketira opet su zajedno - piše u opisu objave.

Igrali su zajedno u nizozemskoj reprezentaciji s kojom su pokorili Europu i 1988. godine osvojili Euro. Bili su nepobjedivi, mnogi su ih vidjeli kao vladare svjetskog nogometa uz nadolazeće zvijezde kao što su bili Bergkamp, Overmars, braću De Boer, braću Koeman. Bili su bez mane, ali to im je bio jedini trofej s Nizozemskom. Četiri godine poslije zapeli su u polufinalu EP-a, a na Mundijalu 1990. ispali su u šesnaestini finala.

Bili su dio legendarne momčadi Milana kasnih 80-ih i početkom 90-ih. U obrani Baresi, Costacurta, Maldini, u vezi Ancelotti, Rijkaard, u napadu Van Basten i Gullit. Tako je glasila postava Milana koja je osvojila Kup prvaka 1990. Poslije su im se pridružili Zvonimir Boban, Donadoni, Dejan Savićević, Jean Pierre-Papin. Po mnogima, možda i najbolja klupska momčad svih vremena. Ovaj nizozemski trojac zajedno je na San Siru igrao šest godina i za to vrijeme su osvojili dvije Lige prvaka i dvije Serie A.

Gullit je najduže trajao, karijeru je završio 1998. godine, a Van Basten i Rijkaard tri godine ranije. No, posebno je tragična Van Bastenova priča.

Ovaj genijalac se morao umiroviti s tek 30 godina, a ozljede su ga počele napastovati na samom vrhuncu karijere. Imao je čak četiri operacije na desnom gležnju. U Milanu i Ajaxu skupio je 373 nastupa uz 157 golova i 81 asistenciju. Svojevremeno je bio jedan od najboljih na svijetu, a mnogi se pitaju što bi bilo da nisu došle proklete ozljede. Osvojio je tri Zlatne lopte, tri Lige prvaka i dva naslova Serie A s Milanom.

U sakou, hlačama i cipelama spustio se na travnjak San Sira 1995. godine i po posljednji put mahnuo navijačima. Plakali su svi, čak i uvijek hladni Fabio Capello. Godinama se mučio s ozljedama, prolazio operacije, ali ništa nije pomagalo. U svojoj posljednjoj pravoj sezoni 1992./92., kada je tu i tamo znao zabljesnuti i pokazati dašak genijalnosti, jedva je stajao na nogama. Hrskavicu u gležnju gotovo da nije ni imao.

- Tog dana sam se osjećao kao da se nalazim na vlastitom sprovodu. Ne kao čovjek, već kao nogometaš. Mislim da su osjetili svi. Moji kolege, navijači na stadionu, čak i oni koji su kod kuće gledali na televiziji. Bio je to jedinstven trenutak u povijesti nogometa. Trenutak kad sam umro kao nogometaš - rekao je Van Basten.

- Nisam mogao stajati bez bolova. Nakon četvrte operacije bilo mi je jasno da je moja karijera gotova. Nije bilo nikakvog pomaka. Ne znam koliko su mi doktori uopće pomogli. Nisam siguran da su te operacije imala ikakvog učinka. Nakon svake od njih osjećao sam se sve gore.

Nije mogao bez nogometa. Bio je trener mlade momčadi Ajaxa pa izbornik Nizozemske. Bio je i trener Ajaxa, Heerenveena, AZ Alkmaara te tehnički direktor Fife.

Gullit se umirovio u Chelseaju 1998. godine, a prije toga je igrao za Sampdoriju, Milan, PSV, Feyenoord i Haarlem. U 373 utakmice zabio je 128 golova uz 86 asistencija. Za Oranje je u 66 utakmica zabio 17 golova. Ušao je u trenerske vode, trenirao Newcastle, Feyenoord, Los Angeles i Terek Grozny, ali bez većeg uspjeha. Nema više one duge kose i brkova što su ga krasili godinama.

Rijkaard je u karijeri igrao za Ajax, Sporting, Real Zaragozu i Milanu pa se 1995. godine umirovio u svome Ajaxu. U karijeri je skupio čak 543 nastupa i zabio 97 golova uz 46 asistencija. Za reprezentaciju je skupio 3 nastupa uz deset golova.

Nakon kraja nogometne karijere, bio je izbornik Nizozemske dvije godine, trenirao Spartu Rotterdam i veliki trag ostavio u Barceloni u kojoj je osvojio Ligu prvaka i dvije La Lige. Uz to, mnogi će ga pamtiti kao trenera koji je dao priliku Leu Messiju. Ostalo je povijest. U Barci se zadržao do 2008. godine, trenirao je Galatasaray i bio izbornik Saudijske Arabije pa je 2013. godine odlučio da je dosta i otišao u mirovinu.

