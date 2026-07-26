Nedavno je igrao pred desecima tisuća navijača, a danas živi na otoku i uzgaja voće i povrće

Nekada je jurio travnjacima pred desecima tisuća navijača, a danas pronalazi mir okopavajući rajčice pod suncem Mallorce. Život Kevina Kampla, bivšeg slovenskog reprezentativca i dugogodišnje zvijezde njemačke Bundeslige, u samo nekoliko mjeseci doživio je preokret koji nitko nije mogao predvidjeti. Nakon niza obiteljskih tragedija koje su ga slomile, 35-godišnji veznjak odlučio je kopačke objesiti o klin i zamijeniti ih vrtlarskim alatom, tražeći iscjeljenje u jednostavnosti života na zemlji, daleko od svjetala reflektora i medijske pompe.

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"Svijet mi se doslovno srušio"

Okidač za prijevremeni kraj jedne impresivne karijere bio je telefonski poziv koji je primio dok je bio na rutinskoj fizioterapiji. S druge strane linije bila je supruga njegova brata, uspaničena jer se nije mogla čuti s njim. Kampl je odmah krenuo prema Solingenu, no na putu je primio poruku koja mu je zauvijek promijenila život. Njegov stariji brat Seki, koji je bio 16 godina stariji od njega, preminuo je od iznenadnog srčanog udara u 51. godini, samo tjedan dana nakon što su zajedno slavili njegov rođendan na Mallorci.

U potresnom intervjuu za njemački Bild Kampl je ogolio dušu.

​- Moj svijet se doslovno srušio. Seki je za mene bio sve. Otac, brat, mentor. Posljednjih deset godina bili smo nerazdvojni. Imali smo neku vrstu telepatske veze. Svaki dan posjećujem njegov grob i još uvijek ne mogu shvatiti što se dogodilo.

Foto: Karina Hessland/REUTERS

Tragedija je teško pogodila cijelu obitelj, a posebno oca, čije se zdravstveno stanje, narušeno s nekoliko moždanih udara, naglo pogoršalo. Seki je bio taj koji se brinuo o ocu, a nakon njegova odlaska taj je teret pao na majku. Sedam mjeseci nakon bratove smrti, preminuo je i otac. U tom trenutku, nogomet je za Kampla postao potpuno nevažan. Shvatio je, kako je sam rekao, "koliko je vrijeme dragocjeno i koliko je važno provoditi ga s ljudima koje najviše voliš".

Oproštaj od Leipziga i kraj jedne ere

Odluka o prekidu karijere bila je jedina logična. Kampl je u siječnju sporazumno raskinuo ugovor s RB Leipzigom, šest mjeseci prije njegova isteka. Klub je pokazao ogromno razumijevanje. Izvršni direktor Marcel Schäfer poručio je kako njegova odluka da se posveti obitelji "zaslužuje najveće poštovanje i ističe njegov izvanredan karakter". Kampl je u Leipzigu proveo gotovo devet godina, odigravši 283 utakmice i postavši jedan od simbola uspona kluba. Osvojio je dva njemačka Kupa i jedan Superkup, a stigao je i do polufinala Lige prvaka.

Foto: Karina Hessland/REUTERS

Svojim navijačima priredio je dirljiv oproštaj. U simboličnoj gesti donirao je 4.444 litre piva i soka od jabuke, referirajući se na broj 44 koji je nosio na dresu. Bio je to kraj jedne hvalevrijedne karijere tijekom koje je nosio i dresove Borussije Dortmund, Bayer Leverkusena i Red Bull Salzburga, dok je za slovensku reprezentaciju upisao 28 nastupa.

Novi život pod suncem Mallorce

Danas, Kevin Kampl živi povučenim životom na svojoj finki na Mallorci, okružen suprugom Vanessom i njihova dva sina. Umjesto treninga i medijskih obveza, dani su mu ispunjeni fizičkim radom koji mu pomaže pronaći unutarnji mir. Na društvenim mrežama ponekad podijeli fotografiju s farmerskim šeširom i plodovima svog rada.

​- Imali smo jako lošu godinu, nema druge riječi za to. Ali život mora ići dalje, iako je i dalje jako teško prihvatiti sve što se dogodilo. Mir i tišina koje imamo na Mallorci svima su nam jako dobro došli.

Na njegovu imanju, kako kaže, sve raste "kao ludo". Uzgaja dinje, lubenice, rajčice, luk, paprike i masline od kojih proizvodi vlastito ulje. To nije bijeg, već potpuna preorijentacija. Ciklus godišnjih doba zamijenio je ritam nogometne sezone, a prljave ruke i osmijeh na licu postali su nova mjera uspjeha za čovjeka koji je shvatio da su najveće pobjede one koje se ne osvajaju na travnjaku.