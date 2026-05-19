LIJEVI BEK

Nekadašnji nogometaš Šibenika i Osijeka je potpisao za Goricu

Piše Ivan Kužela,
Gorica je potpisala mladog Ivana Cvijanovića. Lijevi bek s iskustvom iz Portugala stiže pojačati obranu i može igrati na više pozicija. Igrao je u HNL-u još za Osijek

Novi igrač Gorice je Ivan Cvijanović (22), donedavni član portugalskog drugoligaša Vizele. Gorica je na svojoj službenoj stranici objavila ovu vijest. Lijevi bek je u karijeri igrao za omladinski pogon Naftaša iz Ivanić-Grada, Lokomotive i Osijeka, a nastupao je za seniore Osječana i Šibenika te za spomenutu Vizelu.

U Vizelu je prešao iz Osijeka početkom 2026. godine, ali za portugalski klub je odigrao tek tri nastupa i proveo 146 minuta na terenu. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 22 utakmice i postigao jedan gol. 

- Cvijanović primarno igra na poziciji lijevog beka, no zbog svoje taktičke prilagodljivosti može pokriti i stopersku poziciju te lijevu stranu veznog reda. Krasi ga agresivnost u duelu, kvalitetan centaršut i izražene fizičke predispozicije, a kroz karijeru je bio i član hrvatske U-21 reprezentacije. Nakon dobrih nastupa u HNL-u i Prvoj NL, karijeru je nastavio u Portugalu potpisom za FC Vizela, klubu poznatom po razvoju mladih igrača i nastupima u portugalskom profesionalnom nogometu. Dolaskom Ivana Cvijanovića Gorica dodatno osnažuje konkurenciju u obrambenoj liniji i dobiva mladog igrača s međunarodnim iskustvom i velikim prostorom za napredak, objavio je hrvatski prvoligaš.

