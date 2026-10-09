'Neki su igrači Dinama izgubili formu, očekivali smo više...'

Utakmica Hajduka i Dinama počinje u 15 sati, a riječ je o jednom od glavnih događaja devetog kola HNL-a. Novi okršaj najvećih hrvatskih klubova donosi još jednu priliku za potvrdu ambicija i osvajanje bodova koji mogu biti važni u nastavku sezone. Nakon Garcije koji je imao presicu u 12.30, pred novinare je sjeo trener Dinama Mario Kovačević.

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

- Neobična situacija da imamo tri tjedna pauze, to su bile mini-pripreme. Vjerujem da smo dobro iskoristili to vrijeme, svi su dobro radili. Stojković je trenirao, vidjet ćemo koliko će biti spreman, ali ides nama na put. Svi reprezentativci su se vratili zdravi, drago mi je da je Beljo zabio, od njega najviše očekujemo, izjavio je prvo Kovačević te nastavio:

- Uvijek mi je najbitnija ova prva utakmica nakon pauze, ne razmišljam o Anderlechtu i ostalim utakmicama.

Koga ćete koristiti na desnom beku?

- Na desnom boku imamo tri opcije, vjerujem svim igračima.

Kako komentirate sezonu Hajduka do sad?

- Ulazak u Konferencijsku ligu ih je podigao, čak i u Rijeci su bili dobri do gola. Pogotovo dobro igraju kući, imamo isto bodova, mi s utakmicom manje. Cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujem u svoju momčad i da ćemo nastaviti naš niz.

Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako ćete nadoknaditi izostanak Mišića?

- Teško je zamijeniti Mišića, kad god je nedostajao bilo nam je teško. Vrijeme je da pobijedimo i jednu utakmicu bez njega, imamo rješenja, ne samo Kravcova, imamo još igrača.

Jesu li pojedini igrači izgubili kontinuitet nakon što niste izborili Ligu prvaka?

- Nakon ispadanja od Vikinga je došlo do malog pada, neki su izgubili formu, od nekih smo više očekivali, pogotovo od igrača na krilima. Bila je mala kriza, priznajemo to, ali neki su došli i kasnije i nisu moglo odmah biti pravi. Zato je ova pauza dobro došla, najavljivao sam da budemo bolji i kvalitetniji, to i očekujem.

Hoće li Dani Rodriguez biti spreman za derbi?

- Dani Rodriguez može možda odigrati i 90 minuta, ali ne može igrati u kontinuitetu. Zato ga pazimo, moramo biti strpljivi, dozirati ga. Vidjet ćemo koliko će igrati u subotu, a onda ćemo razmišljati za dalje.

Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koliko ćete rotirati momčad s obzirom na zgusnuti raspored?

- Imamo veliki broj kvalitetnih igrača, zato mi je drago da imamo utakmice svaka tri dana. Svi će nam trebati. Bitno je da su svi zdravi, imamo pet utakmica u 15 dana, sve ću ih rotirati.

Hoće li priliku dobiti i netko iz druge ekipe?

- Ne ide nitko iz B momčadi, osim Mišića ne putuje Topić, koji nam se zadnji priključio, neće konkurirati. Ostali su svi tu, Mudražija isto.

Kako komentirate projekt novog Maksimira?

- Temu stadion neću komentirati, fokusiran sam samo na ovu utakmicu, vjerujem da će na kraju biti najbolje za Dinamo.