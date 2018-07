'Neki u HNS-u od početka nisu bili za Dalića kao izbornika...'

Prešao sam preko nekih stvari, ali nisam zaboravio. U Americi me nakon Perua smjenjuju, zovu telefonom i smjenjuju. Nasreću, bilo je pametnih ljudi koji su to zaustavili. Puno je tih stvari... Netko nešto kaže, odmah se pišu priopćenja, a mene napadaju, nitko me ne brani. Ne trebaju mene braniti, branit ću se sam. Ali ne smijem dopustiti da me opet smjenjuju. Ne govorim tu o Šukeru, nego o ljudima pored njega.

Izjava je to Zlatka Dalića koja je nogometnu javnost u Hrvatskoj prilično zabrinula. Jer, Dalić, izbornik koji ima apsolutnu podršku u Hrvatskoj kao nitko prije njega, najavljuje i mogući odlazak. Baš sada kad je na vrhuncu, a krivci će, ako doista ode, biti upravo ti 'ljudi oko Davora Šukera', dakle, vrh HNS-a, 'stručnjaci' koji su Daliću, danas svjetskom doprvaku i čovjeku kojem se klanja svijet, spremali 'cipelu' već nakon prvih utakmica za kormilom Vatrenih.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Svi smo mi to prošli, s tom razlikom da su njega smjenjivali, ali ga nisu smijenili. Dakle, prošao je bolje od nekih od nas. To su prolazne teškoće, stvari na koje Dalić treba zaboraviti. On nakon Svjetskog prvenstva više nije ono što je bio prije i ima moralnu obvezu ostati izbornik - rekao je za Večernji list Igor Štimac.

Igor, naravno, govori iz iskustva. Dugo je u i oko reprezentacije i vjerojatno prilično točno može procijeniti s kakvim se problemima suočavao Zlatko Dalić već u prvim danima svojeg ustoličenja na klupi reprezentacije. A kad su iz Dalićevih usta čuli da su ga u HNS-u pokušali smijeniti, mnogi su odmah pomislili da iza svega stoji Zdravko Mamić.

- Ne, radi se o nekolicini koja djeluje iz prikrajka pokušavajući progurati nekoga svoga kandidata huškajući druge. Ovaj kojega ste spomenuli to ne radi na takav način, on kada nešto kaže, to kaže tako da svi čuju, i kada nešto odluči napraviti, onda i napravi. Barem sam ga ja takvoga upoznao - priča Štimac za VL te dodaje kako Dalić sada mora ostati.

A jedan od onih koji je itekako upućen u zbivanja u vrhu HNS-a je Damir Vrbanović, a on je za Večernji rekao kako je 'Dalić imao punu podršku IO-a od samog starta, ali i da su nekim članovima zasmetale određene stvari oko utakmice s Grčkom, no to su, kaže, bila pojedinačna razmišljanja'.

S druge strane, dopredsjednik IO-a HNS-a otkriva kako u startu ipak nisu svi bili za dolazak Dalića na klupu iako su ga izabrali jednoglasno, s 10 glasova za.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Točno, nisu svi bili oduševljeni idejom da Dalić postane izbornik. Bilo je onih koji od otpočetka nisu bili za to, ali nisu ga svi tada još ni poznavali. To vam je tako, u svakoj organizaciji koja ima velik broj ljudi nemaju svi isto mišljenje. Ali na kraju se odlučuje, a činjenica je da je predsjednik Šuker na tom sastanku na kojem smo ga izabrali - a bili smo tada desetorica od 17 članova - bio za Dalića, kao i mi svi ostali, odnosno izabran je jednoglasno. Mi smo cijelo vrijeme stajali iza njega - rekao je dopredsjednik IO-a HNS-a Robert Markulin za Sportske novosti.

Nitko, dakle, neće otkriti koja je to struja smjenjivala Dalića i prije no što je uopće uspio pokazati koliko vrijedi i što zna, no činjenica je, a to i sam Dalić potvrđuje, da ga je takav način rada jako zabolio. Izbornik je rekao i da je prešao preko toga, ali zaboraviti nikad neće, u što ne sumnjamo. Spominje i kako je pravi trenutak za odlazak i povratak na klupu Vatrenih kad bude pravo vrijeme, a mi se samo možemo nadati da će Zlatko ipak poslušati glas javnosti i prelomiti da ostaje. Jer, Hrvatska je dugo čekala pravog stručnjaka i čovjeka koji će s klupe donedavno ne tako omiljene reprezentacije ujediniti naciju...