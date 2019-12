'Neki u klubu nisu sigurni je li bio penal. Moglo bi biti otkaza'

WBA i Slaven Bilić i dalje mirno plove vrhom Championshipa. Baggiesi su u posljednjem kolu srušili Preston golom Austina iz penala u posljednjoj minuti, no prema mnogima, iz sumnjivog penala.

Kyle Edwards sjurio se za loptom u gostujući kazneni prostor, a onda je do lopte došao golman Prestona Rudo. Napadač WBA je prošao kraj njega i odjednom pao kao da ga je netko srušio snajperom. Na prvu se činilo da ga je Rudo srušio, ali na drugu se lako da skužiti da je Langford dao sve od sebe da to izgleda kao penal. Sudac je na kraju na to i nasjeo, a Austin je zabio.

Glavna tema mnogih engleskih medija bio je upravo taj sumnjivi penal, a Slaven Bilić smatra da je sve regularno. No njega je posebno naljutilo to što je netko iz njegovog kluba rekao da nema ni riječi o jedanaestercu.

- Vidio sam snimku na mobitelu, ali iz lošeg kuta. Smiješno je bilo što je netko s Prestonove klupe rekao da je to penal, a netko je iz našeg kluba tvrdio da nije siguran. Trebalo je biti obrnuto. Netko bi mogao dobiti otkaz - rekao je Slaven nakon utakmice.

Realno gledajući, njegov nogometaš je previše naglasio taj pad, ali suci su ti koji donose odluke, a oni su odlučili da je riječ o penalu. Svi bi u WBA trebali štititi klupske interese i pokazivati to zajedništvo, a izjave njegovih kolega da je penal nepostojeći, e to je ono što ga je posebno iživciralo.

- Ovo je velik rezultat. Bili smo jako dominantni u prvom poluvremenu, nedostajalo nam je kvalitete u posljednjoj trećini terena. Nisam očekivao takvu situaciju u prvom poluvremenu, a momcima sam rekao da budu strpljivi, podignu tempo i krenu naprijed. U drugom poluvremenu Preston je podigao nivo igre, ali ne mogu reći da su bili bolja momčad. Imali su svojih trenutaka - poručio je Slaven za kraj.

Bez obzira na regularnost penala, WBA je zasluženo došao do pobjede te i dalje drže prvo mjesto ispred Leedsa, a to je ono najvažnije.