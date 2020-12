Nema Hamiltona? Pa što onda! Njegov zamjenik bio je najbrži

Russell se u Svjetskom prvenstvu natjecao kao vozač Williamsa, ali je za ovu utrku ustupljen Mercedesu, pod čijim je patronatom, jer je Hamilton bio pozitivan na testiranju na korona virus

<p>Britanski vozač formule 1, George Russell (22), koji mijenja<strong> Lewisa Hamiltona</strong> za upravljačem <strong>Mercedesa </strong>na Velikoj nagradi Bahreina, ostvario je najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu održanom u petak.</p><p>Russell se u Svjetskom prvenstvu natjecao kao vozač <strong>Williamsa</strong>, ali je za ovu utrku ustupljen Mercedesu, pod čijim je patronatom, jer je Hamilton bio pozitivan na testiranju na korona virus.</p><p><strong>Pogledajte video: Trening Lewisa Hamiltona</strong></p><p>Na kraćoj stazi od prošlotjedne trase, korištene na Velikoj nagradi Bahraina, Russell je najbrži krug završio za 54 sekunde i 546 tisućinki, što je bilo za 176 tisućinki brže od najboljeg kruga Nizozemca <strong>Maxa Verstappena </strong>u Red Bulla. Treći je bio Tajlanđanin <strong>Alexander Albon</strong> (Red Bull), koji je za Russellovim najboljim vremenom zaostao za 265 tisućinki.</p><p>Russellov momčadski kolega na ovoj utrci, Finac <strong>Valtteri Bottas</strong>, imao je četvrto vrijeme, 322 tisućinke sporije od mladog britanskog vozača. No, valja napomenuti da je Finac vrlo rano <strong>oštetio </strong>svoje vozilo pa nije mogao pokazati ono najbolje.</p><p>- No, to ne umanjuje Georgeovo postignuće. Za njegov prvi nastup u novom bolidu bio je dobar - rekao je vođa Mercedesove momčadi <strong>Toto Wolff</strong>.</p><p>Britanac Jack Aitken koji je zamjena za Russella u Williamsu, imao je najlošije vrijeme prvog treninga (57.187), a predzadnji je bio Brazilac Pietro Fittipaldi (57.077) koji u Haasu mijenja ozlijeđenog Francuza Romaina Grosjeana. (mg)</p>