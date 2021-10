Zimske olimpijske igre, koje će se održati u Pekingu od 4. do 20. veljače 2022. godine, i dalje će biti snažno obilježene pandemijom i bit će, što se tiče epidemioloških mjera, i strože negoli su bile one u Tokiju. Za razliku od praznih borilišta u Tokiju, Kinezi će dopustiti gledatelje na tribinama, no svejedno će ZOI u Pekingu vjerojatno biti sportsko natjecanje s najstrožim pravilima protiv Covida od početka pandemije.

Svi sudionici, sportaši i dužnosnici ostat će u hermetički zatvorenom balonu koji će ih držati odvojenim od vanjskog svijeta za vrijeme trajanja Igara. Sportaši će imati izbor - ili biti potpuno cijepljeni ili proći 21-dnevnu karantenu po dolasku, dok na Olimpijskim igrama u Tokiju nije postojala obveza glede cjepiva. Svi u balonu morat će svakodnevno raditi testove na Covid, a kao i u Tokiju, sportaši će morati nositi masku većinu vremena, osim kada sudjeluju u događajima ili ako su na podiju.

Kina je od početka epidemije drastično ograničila dolazak stranaca na svoje tlo, no očekuje se da će oko 2.000 sportaša, trenera i dužnosnika sudjelovati u testnim događajima.

- Način na koji se upravlja politikom prevencije epidemija tijekom ovog natjecanja nudi veliku zaštitu sportašima - rekla je nizozemska brza klizačica Sophie Kraaijeveld, a prenijeli su je kineski mediji.

- Ove mjere čine da se osjećam sigurno - rekla je njena sunarodnjakinja Isabel Grevelt, osvajačica zlatne medalje na Olimpijskim igrama mladih. Za kinesku snowboardericu Cai Xuetong, olimpijsku viceprvakinju, glavna poteškoća odnosi se na njenu pripremu, budući da nacionalne sportske vlasti zabranjuju kineskim sportašima sudjelovanje na natjecanjima u inozemstvu zbog koronavirusa.

Ulaznice za događaje će se prodavati samo ljudima koji žive u Kini, tako da neće moći biti inozemnih navijača i članova obitelji sportaša. Novinari će kao i u Tokiju morati imati testove negativne na koronavirus, te će im biti ograničeno kretanje. Novinari obvezno cijelo vrijeme moraju nositi masku FFP2, koja prekriva više od obične kirurške maske, a moći će intervjuirati sportaše samo putem video veze. U Tokiju je postojala "mix-zona" za novinare, koji su mogli uzimati izjave ​​sportaša licem u lice, no s određene udaljenosti.