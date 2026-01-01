Luka Modrić (40) u Italiji igra s lakoćom i željom kao da je tek krenuo, a ne da je u smiraju karijere. I dalje je - najbolji
Nema stajanja, veliki Luka i u 2026. godini balun će juriti, a svijet mu se divi i klanja...
Čekao je do posljednjeg trenutka, nadao se kako će do kraja karijere ostati "kralj" i završiti nevjerojatnu nogometnu priču u dresu madridskog Reala, ali Luka Modrić (40) to nije dočekao.
