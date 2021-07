Susret 2. kola HNL-a između Slaven Belupa i Lokomotive priredio je pravi cirkus. Na kratko je bio prekinut nakon što je nestalo struje na Gradskom stadionu "Ivan Kušek Apaš" u Koprivinci, a desetak minuta kasnije se nastavio. Situaciju je iskoristila Lokomotiva i golom Josipa Pivarića stigla do pobjede, no tek nakon još jedne beskrajne provjere VAR-a.

Lokomotiva je do prednosti stigla u 22. minuti golom Čokaja da bi Ivan Krstanović svojim 110. golom u HNL-u, ovog puta iz penala, vratio stvari na početak u 66. minuti.

I taman po ulasku u posljednjih 20-ak minuta refletkori su odlučili da je vrijeme za pauzu pa su se ugasili i stvorili uvjete u kojima se susret nije mogao nastaviti.

Sudac Dario Bel prvo je pričekao dvije, tri minute, a potom igrače poslao na pauzu dok se tehnički problem ne riješi. Reflektori su se polako počeli paliti, a nakon desetak minuta susret je krenuo dalje. Utakmica je prekinuta pri rezultatu 1-1.

Igrači su se vratili na travnjak, no nastavak je krenuo od 78. minute pa je sudac Bel na koncu utakmicu produžio 15 minuta.

'Lokosi' su bili bolji većinu susreta, a kratki prekid iskoristili su na pravi način. Josip Pivarić zabio je početkom 89. minute i to nakon što se lopta odbila od Krstanovića. No, sporan je bio detalj tijekom same akcije: je li Aliyu dirao loptu rukom i utjecao na igru. Pa je linija VAR sudaca Zebeca i Krmara s Belom još jednom potrajala cijelu malu vječnost, prije nego je osječki sudac otišao pogledati ekran. Na kraju je pokazao na centar, tri i pol minute od kad je gol pao.

Momčad s Kajzerice tako je stigla i do četvrtog boda u novoj sezoni nakon što je u prvom kolu odigrala 2-2 na gostovanju kod Hajduka. Privremeno je preuzela vrh prvenstvene ljestvice ispred Osijeka!