Nemaju za dresove, ligu počeli s -12, a bodrilo ih je 9000 ljudi

Financijski problemi, odlasci igrača, ispadanje u treću ligu... Ne, ovo nije trenutno stanje nekog bivšeg hrvatskog prvoligaša, već Bolton Wanderersa, nekoć respektabilnog Premierligaša. Danas su oni u trećoj ligi te se s jednim remijem i jednim porazom nalaze na pretposljednjem mjestu ljestvice s -11 bodova. Iza njih je samo Bury, koji ima bod manje. Da, moguće je, imaju -12 bodova.

Menadžer Phil Parkinson prisiljen je na teren poslati mladiće od kojih neki još ni nemaju iskustva u seniorskom nogometu. Pa kapetan Harry Brockbank im ima 20 godina.

The Bolton Babes. Has there ever been a younger senior squad? Numbers on right are their ages. pic.twitter.com/ywsMEctNM2

No, taj je mladić ponikao u Boltonu ponosno predvodio svoje suigrače u susretu protiv Coventry Cityja u kojem je Bolton došao do boda (0-0), a prosjek starosti u momčadi bio im je 19 godina. Navijači su komentarima na Twitteru pokazali koliko cijene njihov trud, a odužili su im se i velikim odazivom na utakmicu.

💪🏻 Raw hard work and endeavour will often pay off and it sure did this afternoon.



Our youngsters ran themselves into the ground for the shirt today and they ought to be proud! 👊🏻⚪️🔵#BWFC 🐘🏰 pic.twitter.com/86RGMyV2e1