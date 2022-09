'Nemam objašnjenje za to. Moramo popričati u svlačionici'

Euforija je splasnula, a bodovni minus za Dinamom sve je veći. Hajduk je u devetom kolu kiksao kod Šibenika odigravši tek 1-1. Splićani su poveli golom Jana Mlakara u 49. minuti nakon maestralne asistencije Marka Livaje.

Hajduk je prijetio veći dio utakmice, stvarao šanse, no Mlakar se ispromašivao, a Rogić je nešto i obranio. I kako to obično bude, stiže kazna. Šibenčani su izjednačili u šestoj minuti sudačke nadoknade za erupciju oduševljenja na tribinama. Hajdukovci su na koljena bacili Hajduk. Bivši igrač Dino Skorup proigrao je Ivana Delića, još jednog bivšeg člana splitske momčadi, a gol je zabio Ivan Dolček, igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku.

Taj remi za navijače je ravan porazu. Što zbog rivalstva sa Šibenikom, načina na koji je Hajduk ostao bez tri boda jer se u potpunosti povukao i jer je Dinamo sve dalje. Ima devet bodova više uz utakmicu manje, ali priliku povećati prednost ima danas kada gostuje kod Gorice. Naravno, tada uz dvije utakmice više.

Kiks je uzdrmao Hajduk, a što se dogodilo na Šubićevcu, ne znaju ni igrači.

- Sretan sam što sam se vratio u formu, ali kad primimo gol u zadnjoj minuti, to ne znači puno. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. Trebali smo zabiti. U drugom dijelu smo nakon gola prestali igrati. To trebamo popraviti. Nemam objašnjenje za povlačenje. Morat ćemo popričati u svlačionici, nije dobro da nam se to događa. Moramo krenuti dalje - rekao je Jan Mlakar, strijelac jedinog gola.

Za četiri dana slijedi novi dvoboj. Splićani će na Poljudu u srijedu od 15.30 dočekati Rijeku u odgođenoj utakmici drugog kola HNL-a.

- Nakon promjene trenera uvijek ekipa odigra dobro. Mi moramo gledati samo sebe. Dobra je stvar u nogometu što brzo imaš priliku za popravak.

Hajduk ne briljira u posljednje vrijeme, momčad kašljuca, rezultati izostaju, a Valdas Dambrauskas kao da nema rješenje kako podignuti momčad.

