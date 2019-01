'Nemam se što ispričavati! I ostajem izbornik i nakon SP-a'

Iako je jutro četvrtka ponudilo signale da se Lino Červar ispričava novinaru kojeg je verbalno i neukusno napao nakon pobjede nad Francuskom, taština je opet prevagnula. Govoreći za RTL iz Danske, kamo su “kauboji” doputovali na subotnju (20.30) utakmicu za peto mjesto protiv Švedske, rekao je:



“Nije to bilo ništa posebno, rekao sam mu što bi svaki građanin trebao reći kad mu se želi narušiti dostojanstvo i ponos i obezvrjeđuje rad. Treba imati hrabrosti reći tako nešto, mnogi se boje posljedica. Poštovanja mia biti, to je temeljna ljudska vrijednost.”

Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL



Samo je nastavio:



“Stojim iza svega što sam rekao! A primjedbe na koje se pozivaju nisu točne, mi smo protiv Brazila primili tri gola u igri 7 na 6, a ne sedam, kako se navodi. Ostala četiri primili smo igrajući 6 na 6, s igračem manje, kako igra cijela Europa, reprezentacije, klubovi, u Ligi prvaka... kad imate igrača manje pa izvadite golmana.

Hoćete li se ispričati?



“Zašto bih se trebao ispričati? Ja da se ispričam čovjeku koji je rekao da sam ja zadnji koji koristi reprezentaciji?! Reći to treneru koji je inovator, koji ima osam medalja, zar je to normalno? Dobivam poruke podrške, svatko bi trebao reagirati tako. Bio sam emotivan i to sam malo glasno rekao, ali svaki dan živim ta rukomet, napisao sam dvije knjige, stručne radove, jedini na svijetu dobio nagradu za razvoj rukometa... Zar nakon svega toga mi netko tako nešto može reći?! Nisam mu prijetio, samo sam rekao sa se tako ne ponaša jer nisam kod njega vidio poštovanje.”

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL



Ostajete li izbornik i nakon SP-a?



“Rekao sam da ću ostati još godinu dana, a nakon toga ću raditi nešto drugo i podržati nasljednika. Dečkima svaka čast kako su izdržali, pod pritiskom, stresom, bez šestorice igrača, pobijedili europske i svjetske prvake... Cilj smo ispunili i zadovoljan sam.”

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj