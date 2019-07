Nemec: Svaki dan smo 'krpali' Vrsaljka, živio je u bolovima...

Doktor Boris Nemec varaždinski je Riječanin, čovjek koji je preko dva desetljeća bio liječnik hrvatske nogometne reprezentacije, od 1996.- 2019. Rado je, za 24sata, zavrtio film godinu dana unatrag, na veličanstveno hrvatsko nogometno ljeto u Rusiji 2018.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Drugo mjesto na Mundijalu... Nešto što je šokiralo i vas same u reprezentaciji?

- Ma mene nakon Francuske '98 ništa nije moglo šokirati, znao sam da je Hrvatska reprezentacija koja može do vrha. Pa u Parizu nas je samo manjak sreće, onaj ludi dan Liliana Thurama, spriječio da uđemo u finale. U Rusiji smo, pak, imali i barem malo tog faktora sreće, npr. u osmini finala s Dancima - počinje Nemec.

- Znate kako je, pobjede povećavaju moć! Raste adrenalin, samouvjerenost, pozitiva u stavu i razmišljanju... Počnete spontano više vrednovati i u prvi plan stavljati svoje vrline nego eventualne mane, a suparnike, pa ma kako dobri bili, ne dižete nerealno visoko nego ih gledate kao savladive prepreke.

Klasični primjer je ona večer u Nižnjem Novgorodu kada je Modrić postao bolji od Messija?

- Pa ljudi, mi smo 3-0 pomeli Argentinu sa Messijem! A prije utakmice se naglasak nije stavljao na to da igramo protiv dvostrukih svjetskih prvaka i možda najboljeg igrača svih vremena nego na to da mi imamo igrača kojem je pobijediti Messsija: navika! Izbornik Dalić je razgovarao sa Modrićem koji je Messija pobjeđivao s Realom i sa Rakitićem koji u Barceloni godinama dijeli svlačionicu s Messijem. Rezultat: 3-0 za Hrvatsku, a Messi nevidiljiv! I onda normalno da dalje ideš ne razmišljajući u čemu je netko bolji od tebe nego u čemu si ti bolji od protivnika. To je ta pozitiva.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Recept za uspjeh ima još dva "začina":

- Druga dva sastojka su: nogometna klasa i motiv. To da klasu imamo znali smo i mi i cijeli svijet, a motiv koji nosi hrvatske reprezentativce je najveći mogući jer oni igraju: za svoj narod. Za radost vlastitog naroda, od svojih najmilijih na dalje. Pa Vrsaljka smo zbog ozljede koljene morali iznova osposobljavati za svaku utakmicu! Živio je s bolovima, ali kad bi došle vijesti i reakcije iz Hrvatske, ta radost koju se donosilo ljudima u domovini, stisnuo bi zube i iz dana u dan prolazio kroz bol da bi opet mogao igrati.

Zato je Nikola Kalinić morao van iz reprezentacije...

- Ne može igrač određivati treba li igrati ili ne. To je jedino, samo i isključivo izbornikov posao. Iznad svakoga od nas je Hrvatska. Ali povezanost tih mladi ljudi bila je jača od problema. Sve su pokušavali premostiti s osmijehom. Vida i Mandžukić su u tom smislu bili najjači. Veliki radnici, a sve uz zezanje i šalu, uz stalno dodavanje goriva toj pozitivi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kakav je bio Zlatko Dalić kroz svo to vrijeme?

- Izbornik je i u pripremama utakmica te reakcijama na poluvremenima bio nevjerojatno, strahovito smiren i pun optimizma. Nikada, ali ama baš niti jednom nije podigao glas. Na poluvremenu bi palo nekoliko kratkih sugestija i 'ajmo... Idemo dalje. Za Hrvatsku.

Vatreni su vam prije nekoliko tjedana u Opatiji priredili dirljiv oproštaj, dobili ste nagradu 'Dobri duh hrvatskog nogometa'...

- Golema je to osobna i profesionalna satisfakcija. Uspjesi hrvatskog nogometa su veličanstveni. Pa kad smo '98 pobijedili onu abnormalno moćnu Nizozemsku, ja stojim pored autobusa sa broncom oko vrata, a nizozemski mi igrači prilaze i pitaju mogu li vidjeti medalju. Toliko je to veliko! A ono slavlje po povratku iz Rusije... Znate koliko nam je napunilo srca srećom i ponosom kada ni mi stariji (a iza mene je pola stoljeća samo liječničke karijere!) uopće nismo osjećali umor. Svakome od nas najdivnija uspomena za cijeli život, a hrvatskom sportu i hrvatskome narodu: za sva vremena! - rekao nam je dr. Boris Nemec.