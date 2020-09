Nemoguća pobjeda: Završilo je 2-2, United iz čudnog penala slavio iako je susret bio gotov?!

Glavni sudac Kavanagh oglušio se na proteste igrača Uniteda pa odsvirao kraj, a onda su mu asistenti iz VAR sobe signalizirali da je riječ o penalu. 'Crveni vragovi' su stigli do pobjede iako je utakmica bila gotova

<p>Nesvakidašnja i luda situacija dogodila se u subotu u engleskoj <strong>Premier</strong> <strong>ligi</strong>. <strong>Manchester United </strong>slavio je 3-2 na gostovanju kod <strong>Brightona </strong>na jedvite jade s tim da je pobjednički gol pao nakon što je utakmica završila, poslije posljednjeg sučeva zvižduka! Kako? Odlukom VAR-a, naravno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pogba na treningu s pogledom</strong></p><p>Domaćin je poveo u 40. minuti susreta, a strijelac je bio <strong>Maupay </strong>s bijele točke. Samo tri minute kasnije bilo je 1-1, a autogol je postigao <strong>Dunk</strong>.</p><p>United je nakon deset minuta igre u nastavku došao do preokreta, a strijelac je bio <strong>Rashford</strong>. Nakon vodstva Uniteda, Brighton je imao prečku i stativu, a do pogotka je stigao u 95. minuti susreta. Junak je bio <strong>March</strong>. No, samo kratko.</p><p>United je pred sam kraj imao korner nakon čega su 'crveni vragovi' tražili penal. Glavni sudac <strong>Kavanagh </strong>oglušio se na proteste pa odsvirao kraj, a onda su mu asistenti iz <strong>VAR </strong>sobe signalizirali da je riječ o penalu. Što je tu točno okarakterizirano kao penal znaju suci, no za zaključiti je da se radi o igranju <strong>ruke Maupaya </strong>premda ni grljenje <strong>Grossa i Lindelofa </strong>nije daleko od toga.</p><p>Penal je svakako bio nesvakidašnji.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=raJW1hAkPXE&t=107&ab_channel=SportKlub" target="_blank">OVDJE.</a></strong></em></p><p>Iako je već odsvirao kraj, Kavanagh je ipak dodijelio penal <strong>Manchester Unitedu </strong>kojeg je sigurno realizirao <strong>Bruno Fernandes</strong> te gostima donio prvu pobjedu ove sezone.</p>