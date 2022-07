Nemoralna ponuda za Ronalda! Na stolu najbogatiji ugovor ikad

Cristiano Ronaldo (37) još se nije priključio momčadi Manchester Uniteda koja je na pripremama u Tajlandu pravdajući to obiteljskim razlozima. Nije tajna kako želi otići, a na Old Trafford sletjela je i konkretna ponuda. I to kakva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neimenovani klub iz Saudijske Arabije nudi 30 milijuna eura "crvenim vragovima" da puste jednog od najboljih nogometaša u povijesti, piše portugalski CNN.

Ronaldo bi pritom dobio dvogodišnji ugovor vrijedan astronomskih 250 milijuna eura, po 125 u svakoj godini, što bi bio uvjerljivo najunosniji posao u povijesti nogometa, a njegov menadžer Jorge Mendes primio bi proviziju od 20 milijuna eura.

Cristiano je razočaran činjenicom što United neće igrati Ligu prvaka sljedeće sezone nakon osvajanja tek šestog mjesta, a i nezadovoljan je slabom reakcijom uprave u prijelaznom roku. Traži novi izazov, a ova nemoralna ponuda mogla bi ga natjerati da razmisli o selidbi na Bliski istok, u ligu u kojoj igra bivši dinamovac Domagoj Antolić (32), koji nastupa za Damac. Trener mu je Hrvat Krešimir Režić.

Interes za dovođenjem Ronalda pokazali su i Bayern, Chelsea i Napoli, ali nitko od njih nije poslao službenu ponudu.

Najčitaniji članci