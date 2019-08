Nenad Gračan objavio popis igrača Hrvatske za EP 2021.

Nenad Gračan, izbornik mlade reprezentacije (U-21), objavio je popis za nadolazeću prijateljsku utakmicu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata te kvalifikacijsku utakmicu protiv Škotske.

Podsjetimo, Hrvatska U-21 će 5. rujna u Velikoj Gorici odigrati prijateljsku utakmicu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata s početkom u 20 sati, a pet dana kasnije na rasporedu je prvi susret mladih "vatrenih" u novom ciklusu kvalifikacija za U-21 Europsko prvenstvo. Mladi reprezentativci u Šibeniku će se susresti s mladom reprezentacijom Škotske, a utakmica će početi u 20 sati.

Vratari: Adrian Šemper, Dinko Horkaš

Braniči: Borna Sosa, Branimir Kalaica, Domagoj Bradarić, Boško Šutalo, Luka Hujber

Veznjaci: Luka Ivanušec, Lovro Majer, Nikola Moro, Kristijan Bistrović, Mihael Žaper, Ivan Lepinjica, Darko Nejašmić

Napadači: Sandro Kulenović, Antonio Marin, Ivan Dolček, Mario Ćuže

Pretpozivi: Nediljko Labrović, Bruno Bogojević, Joško Gvardiol, Marin Šverko, Vinko Soldo, Hrvoje Smolčić, Matko Zirdum, Marko Divković, Ante Palaversa

Prvenstvo će se održati u lipnju 2021. godine u Mađarskoj i Sloveniji.

Uz Gračana, s mladom reprezentacijom putuju i trener Daniel Šarić, trener vratara Hrvoje Sunara, kondicijski trener Ivan Krakan, analitičar Nikola Buzadžić, liječnik Nino Brajković, fizioterapeuti Tomislav Buljan i Neven Golubar te tajnik reprezentacije Josip Tomaško.

