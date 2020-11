Neobičan Euro u dva termina: Kad je ždrijeb i tko se plasirao?

Hrvatska mlada reprezentacija plasirala se na Europsko prvenstvo, nakon što je se posložilo sve što joj se moglo posložiti. Pomogla nam je prvo Grčka, a nakon toga i BiH koja je pobijedila Belgiju

<p>Hvala Grčkoj i hvala BiH. Prvi su pobijedili Škote i tom pobjedom od 1-0 uopće i omogućili da utakmica BiH-Belgija bude važna. BiH je u Sarajevu pobijedila Belgijce 3-2 i nakon te utakmice se <strong>Hrvatska</strong> i službeno plasirala na <strong>Euro.</strong></p><p>Naša mlada reprezentacija igrat ća i na drugom Euru zaredom, mora se priznati kako je momčad Igora Bišćana imala više sreće nego znanja u ovim kvalifikacijama. OK, danas su naši mladi pobijedili Litvu 7-0, ali bilo je puno loših utakmica u ovim kvalifikacijama.</p><p>No, kvalifikacije su gotove, sad se okrećemo Euru. Prvi će put na Europskom prvenstvu igrati 16 reprezentacija. Euro se trebao igrati u lipnju iduće godine, a zbog toga što će se 2021. igrati seniorski Euro, u lipnju će se igrati samo završnica.</p><p>Domaćini Eura su<strong> Mađarska i Slovenija. </strong>Kvalifikacije će službeno završiti u srijedu i onda će se znati tko će biti u kojem šeširu uoči ždrijeba, koji je 10. prosinca u Nyonu. Dakle, u četvrtak 10. prosinca je ždrijeb Eura U-21, a tri dana prije je ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Svjetsko prvenstvo 2022. godine.</p><p>Vratimo se terminima Eura. Momčadi će biti podijeljene u četiri skupine po četiri, a prvi će se dio Eura igrati od 24. do 31. ožujka. Četvrtfinale, polufinale i finale igrat će se od 31. svibnja do 6. lipnja. Finale je 6. lipnja u Ljubljani.</p><p>Euro će se igrati u sedam gradova. Mađarska će sigurno biti u skupini A, Slovenija u skupini B. Naslov europskog prvaka branit će Španjolska. Euro su zasad uz Hrvatsku, i domaćine Mađarsku i Sloveniju, osigurale i Španjolska, Italija, Francuska, Engleska, Češka, Rusija, Nizozemska, Danska, Njemačka, Portugal, Švicarska i Rumunjska. Još se čeka samo jedna reprezentacija.</p>