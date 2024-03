Neočekivani poraz Zadra u borbi za četvrto mjesto u ABA ligi...

Košarkaši Zadra u susretu su 24. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Borca u Čačku sa 81-89 (22-25, 21-17, 17-27, 21-20).

Lovro Mazalin je sa 21 košem i 9 skokova bio najbolji kod Zadra, Dario Drežnjak je dodao 18, ali podbacio je Luka Božić usprkos 13 poena, 8 skokova i 7 asistencija uz loš šut za dva od 2-10 i 5 izgubljenih lopti. Ronaldo Segu sa 24 i Uroš Čarapić sa 23 pogotka pedvodili su Borac koji je u obje ovosezonske utakmice svladao Zadar.

Nažalost, trener Zadra Danijel Jusup u važnoj utakmici u borbi za četvrto mjesto uoči doigravanja te prednost domaćeg terena u četvrtfinalu nije mogao računati na Marka Ramljaka i Karla Žganeca, a manji broj kvalitetnih igrača u sastavu došao je do izražaja.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Zadar je nastavak otvorio serijom 8-2 i poveo sa 51-44, no nakon predaha kojega je zatražio domaći strateg uslijedio je protuudar Borca. Serijom dalekometnih ubačaja uz niz Zadrovih izgubljenih lopti Borac je napravio seriju 20-5 za svoju prednost 64-56 i preuzimanje kontrole rezultata. Zadar se pred kraj dvoboja primaknuo do 78-75, no nije uspio u potpunosti preokrenuti rezultat.

Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 14-10, dok je Cedevita Olimpija na 14-9 uz domaći dvoboj protiv Mornara u subotu pa je velika vjerojatnost kako će ljubljanski sastav preskočiti Zadar na četvrtom mjestu. U igri je još i Mega sa 13-10, no nju u ponedjeljak očekuje susret protiv Crvene zvezde. Borac je, pak, sada na omjeru 9-15.