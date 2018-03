Neoprostivi SMS otkaz: Dragi prijatelju, skloni mi se s očiju...

Da se Chelseajev menadžer Antonio Conte i danas Atleticov napadač Diego Costa ne vole previše, opće je poznata stvar. Iako su imali fantastičnu suradnju u prvoj sezoni Talijana na klupi londonskog kluba, nakon nekoliko mjeseci su odnosi postali napeti i Conte je Costu 'otpustio' SMS porukom.

Španjolac je ove zime potpisao za Atletico Madrid i Conteu još ne može oprostiti bolno ophođenje...

Uoči utakmice Barcelone i Chelseaja u Ligi prvaka (3-0), Costa je slikao grafički prikaz sastava gostiju i na mjestu gdje inače piše da je Antonio Conte menadžer 'bluesa', nije se nalazilo ništa.

On je to precrtao bijelom bojom.

Diego Costa scribbling out Antonio Conte's name on this picture on his Instagram stories... #CFC pic.twitter.com/sHhgJfgX5d — Vaishali Bhardwaj (@VaiBhardwaj) March 14, 2018

Očekivalo se da će Chelsea pustiti Costu prošloga ljeta, no on je htio u Atletico koji je imao zabranu obavljanja transfera do početka 2018. Stoga je napadač šest mjeseci samo trenirao, bez utakmica.

- Zašto me ne puste, ako me ne žele? Tretiraju me kao kriminalca. Moram raditi to što moram, moram misliti na sebe. Bio sam dobar dečko i pokušao sam napraviti pravu stvar. Sada želim otići u Atletico - rekao Costa uoči početka sezone kada je engleski prvak odbijao pristigle ponude za njega.