Da vam netko kaže kako je jedan košarkaš pogodio 105 trica zaredom, vjerojatno biste rekli da je to još jedna u nizu šankerskih priča. Ali, ne zaboravite, živimo u eri Stephena Curryja i sve je moguće. Za to ima i dokaz.

Kao svojevremeno Juan Carlos Navarro koji je na zagrijavanju znao kao od šale pogoditi 21 tricu na zagrijavanju ili hrvatski košarkaš Ivan Siriščević koji je utrpao 61 tricu zaredom, sad je Stephen Curry njima bacio rukavicu i pokazao da nije s ovog planeta.

Čarobnjak s loptom i jedan od najboljih šutera u povijesti je Golden Stateu donio tri naslova NBA prvaka, a zaštitni znak su postale njegove trice. Možda mu ne ide na početku sezone, kao i njegovom klubu, ali Steph se na treninzima pakleno priprema za nove utakmice.

Curry se bacio na posao pa se više od pet minuta nije micao s trice, a uspio je za to vrijeme pogoditi čak 105 trica zaredom! Bilo je to teško pobrojati, ali jedan od trenera tvrdi da je došao do 105. Da, ništa čudno za čovjeka koji bez problema može pogađati s centra, s tribina, a kada je tek na liniji trice? Možete u nastavku vidjeti i sami. Gađao je iz desnog kuta, ali kada on to radi, to izgleda tako lagano. Kao da svatko od nas može bez problema zabiti sto komada.

Da ga netko probudi iz sna, vjerujemo da bi i tada bez problema pogodio nekih dvadesetak da se razbudi.

Klay Thompson je prije dvije godine postavio nevjerojatan rekord. Zabio je čak 14 trica što je najviše na jednoj utakmici, ali bilo bi pravo čudo da ga Curry ne obori do kraja karijere.

Koliko god vam se ne sviđao njegov stil igre ili stil igre koji gaji njegova momčad, Golden State i Curry su obilježili jednu eru NBA lige. Imali smo svakakve majstore u bogatoj povijesti NBA lige, ali nikad nitko kao Steph se nije ovako poigravao. Warriorsi su osvajali naslove 2015., 2017. i 2018 godine, ali era je završila odlaskom Kevina Duranta. Klay Thompson je izgubljen i za ovu sezonu, no čini se da je tercet Green, Curry i Wiggins nedovoljan za nešto veliko.

Golden State je novu sezonu otvorio s dva poraza, a Curry nije baš blistao. Mnogi smatraju kako neće ni do play-offa, ali kada je tu košarkaški velemajstor i čarobnjak s loptom...