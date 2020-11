Neredi prije sprovoda: Svi su ga htjeli vidjeti po posljednji put...

Neredi su izbili ispred zgrade Vlade i na gradskom trgu Plaza de Mayo. Javno bdjenje prvotno je planirano do 19, ali je na inzistiranje obitelji sve prekinuto već u 16 sati

<p>Nakon dana ljubavi, tuge, poštovanja i incidenata nakon bdjenja za Diega Armanda Maradonu, njegovo je tijelo pokopano na privatnom groblju Jardin de Bella Vista. Posljednji pozdrav uputili su mu obitelj i prijatelji u intimnoj ceremoniji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Argentinci se opraštaju od svog heroja</strong></p><p>Izvori povezani s vlastima potvrdili su da je bdjenje nad Diegom naglo prekinuto nakon što su izbili incidenti, a već pola sata nakon njegovo tijelo prevezli su na 'vječno pristanište'.</p><p>Tijekom puta od 40 kilometara bilo je navijača koji su trčali uz mrtvačka kola, vrištali su i plakali. </p><p>- Odjednom se gusti bijeli oblak proširio u zrak. Ljudi su vrištali, trčali, gurali se. Udarci su letjeli, ograde su padale i oni koji su željeli pobjeći u strahu morali su se boriti s onima koji su željeli ući. " Zatvori vrata, zatvori vrata ", začulo se. Čovjek je skinuo košulju, plakao i vrištao istodobno tko zna zašto, a zatim bacao kaput u zrak pokušavajući doći do lijesa. I drugi su slijedili njegov primjer.</p><p>Vriskove su zbunili s ljudima koji su kašljali i pljuvali od suzavca. Bilo je onih koji su se iz straha skinuli i otkrili crvene oči. Drugi su čučali. Jesu li se molili ili plakali? Možda oboje. Učinila je to žena na koljenima ispred skulpture Djevice Marije, jedne od rijetkih stvari koje se nitko nije usudio dodirnuti: čak je i krunica koja joj visi s ruku ostala netaknuta - pišu iz argentinskog lista <a href="https://www.clarin.com/politica/caos-dentro-rosada-gases-corridas-llantos-desesperados-pocos-metros-despacho-presidente_0_nV7kv3W1E.html">Clarin</a>. </p><p>Kako su počeli incidenti? Argentinci su navalili posljednji put pozdraviti svoj idola, heroja, a sve nakon što su to već učinili članovi obitelji i najbliži poznanici. </p><p>Nakon podneva, red ljudi se nije smanjivao, nego sve više i više produljivao pa je policija objavila će se se vrata Casa Rosade (op.a. gdje je održano bdjenje) zatvoriti u 16 sati. Međutim, ljudi su ignorirali policiju i dalje nastavili pristizati. </p><p>Sve je kulminiralo oko 14 sati kad je policija bili prisiljena upotrijebiti suzavac i gumene metke nakon obračuna sa skupinom ljudi koja ih je gađala kamenjem. </p><p>Argentinski predsjednik Alberto Fernandez nerede je pratio iz svog ureda sve dok nije uzeo megafon i sam izašao van kako bi pokušao primiriti . </p><p>Navijači su na koncu probili policijski kordon i krenuli gdje su naumili - posljednji put pozdraviti Diega Maradonu.</p>