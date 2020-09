Nesretni 13: I Jedvaj je otišao nakon 13 utakmica za Dinamo

Leeds je opasno zagrizao i ponudio 20 milijuna eura za igrača koji je u Europi skupio tek 66 minuta. Za Dinamo je odigrao 13 utakmica i sve je bliže dan kad će Gvardiol napustiti maksimirski klub

<p>Bilo je dovoljno svega 66 europskih minuta. Toliko je <strong>Joško Gvardiol</strong> (18) odigrao protiv Cluja, ušavši u igru u 54. minuti umjesto Marija Gavranovića. Odigrao je sjajno, briljantno i veliki Marcelo Bielsa nije htio čekati. Čelnicima Leedsa naredio je da dovedu “malog” na Otok.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi nakon Cluja</strong></p><p>Ima nešto u tom broju 13. Sjetite se <strong>Tina Jedvaja</strong> (24), kada je u derbiju 2013. na Poljudu zaigrao s nepunih 18 godina. Odigrao je toliko dobro da se u Dinamu zadržao jako kratko. Svega 13 prvenstvenih utakmica. U Maksimir je stigla Roma, ostalo znate... U to vrijeme, a to je bilo 2013., šest milijuna eura za igrača koji je odigrao tek 13 HNL utakmica za Dinamo, činilo se nevjerojatnim.</p><p>Dinamo je nakon svega osam nastupa napustio i <strong>Josip Brekalo</strong> (22). Za Dinamo je odigrao tek 286 minuta i prodan je u Wolfsburg za deset milijuna eura. Pokazao se to kao odličan potez jer je Josip vrlo brzo postao standardan član Wolfsburga, a danas i reprezentacije. </p><p>Danas, za igrača koji je odigrao 13 utakmica za Dinamo, Leeds daje, pazite, <strong>20 milijuna eura</strong>. A to je ponuda, ruku na srce, koja se ne odbija. U doba korone, kad se klubovima smanjuju budžeti, kad igrači potpisuju smanjenja ugovora, 20 milijuna eura za igrača koji je odigrao svega 13 utakmica i kojem, opet ruku na srce, teško da će u HNL-u cijena narasti, taj novac mora se uzeti.</p><p>I potom, s tim novcem, dovesti igrače koji će Dinamo opet učiniti konkurentnim u Ligi prvaka. Također, pitanje je tko će se sve namiriti tim novcem, odnosno, koliko ide klubu, menadžerima, igraču... Sjećate se, valjda, da je najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa i stekao status bjegunca jer je osuđen za izvlačenje novca iz Dinama.</p><p>No, pitanje je jamči li Bielsa Gvardiolu mjesto u prvih 11 ili će mladi hrvatski reprezentativac biti osuđen na posudbe i klupu. U Dinamu će, to je sigurno, imati dobru minutažu, a to je najvažnije za mladog igrača. Bilo kakva posudba ili klupa može djelovati negativno na psihu igrača. Uostalom, sjetite se svih "zvijezda" koje su žurno napustile Maksimir, <strong>Fran Brodić</strong> (23) zadnji je put igrao u talijanskoj drugoj ligi, <strong>Robert Murić</strong> (24) se obilaznim putem vratio u HNL... </p><p>Prijelazni rok ove godine iznimno traje do 5. listopada, no sve je izvjesnije da će već u rujnu Dinamo ostati bez najboljeg mladog igrača...</p>